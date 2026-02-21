Luar Biasa! Setiap Harinya Lahir 3 Juta Desain Canva dari Pengguna Indonesia

Ilustrasi(Dok Canva)

KREATIVITAS masyarakat Indonesia di ruang digital tercatat mengalami perkembangan yang luar biasa, perusahaan teknologi Canva, dalam laporan terbarunya menyebut kalau sepanjang 2025 setidaknya ada sekitar 3 Juta desain setiap harinya yang dilahirkan pengguna Canva di Indonesia.

Canva merupakan platform desain grafis berbasis daring yang memudahkan siapa saja membuat berbagai kebutuhan visual secara praktis. Melalui layanan ini, pengguna dapat merancang poster, presentasi, konten media sosial, hingga video tanpa harus memiliki kemampuan desain profesional.

“Secara desain, Indonesia sendiri menghasilkan lebih dari 1 miliar desain dalam satu tahunnya. Mungkin untuk menggambarkannya, 1 miliar itu seberapa besar, Itu sekitar 3 juta desain per hari. Jadi sungguh luar biasa besarnya kreativitas masyarakat Indonesia, banyaknya desain yang dihasilkan oleh orang-orang kreatif di Indonesia,” ucap Country Manager Canva Indonesia, Stefani Herlie, dalam kegiatan temu media di Jakarta, Jumat (20/2).

Baca juga : Genjot Pertumbuhan Tenaga Kerja Industri Kreatif, Kemenekraf Gandeng Canva

Pertumbuhan masif ini tidak datang dari satu kelompok saja, melainkan dari keberagaman latar belakang pengguna. Stefani mengungkap sejumlah kelompok yang kerap melahirkan desain menggunakan Canva diantaranya sektor UMKM, tenaga pengajar (guru), siswa, kreator konten, hingga profesional pemasaran (marketer).

Keberagaman ini pun tercermin dalam jenis dokumen yang paling sering dibuat. "Jenis-jenis desain yang paling banyak dibuat di Canva itu juga sangat beragam, mulai dari presentasi, ada juga UMKM yang membuat desain untuk menu di kedai makannya, ada yang membuat CV, ada juga yang bikin sertifikat, dan juga ada beberapa yang bikin untuk konten sosial media. Ini menunjukkan kalau kebutuhan masyarakat Indonesia itu sangat beragam sekali,” terang Stefani.

Bukan hanya soal desain, laporan Canva juga menunjukkan adaptasi teknologi yang sangat cepat oleh pengguna Indonesia. Saat ini, Indonesia masuk dalam lima besar negara pengguna fitur Artificial Intelligence (AI) terbanyak di Canva secara global. Hal ini mencakup penggunaan fitur Canva Pro dan Brand Kit yang membantu efisiensi proses kreatif.

Baca juga : 3 Cara Menambahkan Foto di Canva lewat HP dari Galeri, Kamera dan Aplikasi

”Seperti diketahui bahwa Canva belum lama ini merilis aplikasi Affinity, dan Indonesia sudah langsung menjadi salah satu top country untuk pengguna Affinity, dan salah satu yang paling cepat berkembang juga di dunia,” terang Stefani.

Sejauh ini Indonesia menjadi salah satu pasar terbesar untuk Canva di kawasan Asia Tenggara dan posisi ketiga terbesar di seluruh dunia. Dengan Indonesia sebagai pasar yang besar untuk Canva, perusahaan teknologi asal Australia itu pun akan terus melakukan terobosan yang bisa membantu meningkatkan pertumbuhan kreativitas masyarakat di Indonesia.

“Canva juga akan terus mengembangkan teknologi untuk para kreator ini supaya bisa membuat desain menjadi lebih cepat dan lebih mudah ke depannya, termasuk dengan dibantu teknologi AI,” tukas Stefani. (H-2)