Perbandingan Infinix Note 60 vs Infinix Note 60 Pro: Fitur, Spesifikasi dan Harga

Infinix Note 60(Doc Infinix)

MEMASUKI tahun 2026, persaingan smartphone kelas menengah di Indonesia semakin memanas. Infinix, sebagai salah satu pemain kunci, resmi memperkenalkan lini terbaru mereka: Infinix Note 60 dan Infinix Note 60 Pro. Kedua perangkat ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan generasi Z dan milenial yang menginginkan performa tinggi tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam.

Meskipun berada dalam satu keluarga, terdapat perbedaan fundamental yang membuat Infinix Note 60 Pro jauh lebih unggul dalam beberapa aspek teknis. Berikut adalah ulasan lengkap perbandingannya.

Spesifikasi Utama: Performa dan Dapur Pacu

Infinix Note 60 mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 8300-Ultra. Chipset ini dikenal memiliki manajemen suhu yang baik dan performa yang sangat stabil untuk multitasking. Dipadukan dengan RAM 8GB (ekspansi hingga 16GB), ponsel ini mampu menjalankan aplikasi berat dengan lancar.

Sementara itu, Infinix Note 60 Pro hadir dengan Snapdragon 7+ Gen 4. Penggunaan chipset dari Qualcomm ini memberikan keunggulan pada sektor pemrosesan AI dan efisiensi daya yang lebih baik. Bagi para gamer, varian Pro menawarkan frame rate yang lebih stabil pada game kompetitif seperti Mobile Legends atau PUBG Mobile di pengaturan grafis tertinggi.

Layar AMOLED Generasi Terbaru

Kedua ponsel menggunakan panel AMOLED, namun dengan teknologi yang berbeda. Infinix Note 60 hadir dengan layar 6,78 inci FHD+ 120Hz. Sedangkan varian Pro melangkah lebih jauh dengan teknologi LTPO AMOLED yang memungkinkan refresh rate adaptif dari 1Hz hingga 144Hz. Keunggulan LTPO adalah kemampuannya menghemat baterai secara signifikan saat layar menampilkan konten statis.

Tabel Perbandingan Spesifikasi Fitur Infinix Note 60 Infinix Note 60 Pro Chipset Dimensity 8300-Ultra Snapdragon 7+ Gen 4 Kamera Utama 108MP OIS 200MP OIS + Telephoto Baterai/Charging 5000mAh / 68W 5000mAh / 120W Wireless Charge Tidak Ada 50W MagCharge

Sektor Kamera: 108MP vs 200MP

Untuk urusan fotografi, Infinix Note 60 Pro jelas menjadi pemenangnya. Dengan sensor 200MP, hasil foto memiliki detail yang sangat tajam bahkan saat dilakukan cropping. Selain itu, kehadiran lensa telephoto 3x optical zoom memungkinkan pengguna mengambil foto portrait dengan bokeh yang lebih natural dibandingkan varian standar yang hanya mengandalkan sensor depth.

Teknologi Pengisian Daya All-Round FastCharge 3.0

Infinix kembali memimpin di kelasnya dengan menghadirkan pengisian daya 120W pada Note 60 Pro. Teknologi ini memungkinkan pengisian daya hingga penuh hanya dalam waktu sekitar 18-20 menit. Varian standar juga tidak kalah menarik dengan 68W, yang masih jauh lebih cepat dibandingkan kompetitor di harga yang sama.

Harga dan Ketersediaan

Berdasarkan informasi resmi, Infinix Note 60 series akan mulai tersedia di pasar Indonesia pada Maret 2026. Berikut adalah rincian harganya:

Infinix Note 60 (8/256GB): Rp3.499.000

Rp3.499.000 Infinix Note 60 Pro (12/512GB): Rp4.899.000

Pilihan jatuh kembali ke kebutuhan Anda. Jika Anda adalah pengguna kasual yang menginginkan ponsel stylish dengan performa harian yang lancar, Infinix Note 60 adalah pilihan paling rasional. Namun, bagi Anda yang haus akan teknologi terbaru, hobi gaming, dan fotografi mobile, Infinix Note 60 Pro menawarkan value yang sulit dikalahkan di rentang harga 4 jutaan Mata Uang Rupiah. (Z-4)