Berikut Cara Install Microsoft Swiftkey AI Keyboard di HP Android(Doc Microsoft Store)

MICROSOFT SwiftKey AI Keyboard adalah aplikasi keyboard virtual untuk smartphone, khususnya Android dan iPhone, yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu pengguna mengetik lebih cepat dan akurat.

Aplikasi ini dikembangkan oleh Microsoft dan tersedia di Google Play Store serta App Store.

Berikut 6 Cara Install Microsoft Swiftkey AI Keyboard di HP Android

1. Buka Google Play Store

Masuk ke aplikasi Google Play Store di HP kamu.

2. Cari Aplikasi SwiftKey

Ketik Microsoft SwiftKey AI Keyboard di kolom pencarian.

Aplikasi ini dikembangkan oleh Microsoft.

3. Tekan Tombol Install

Pilih aplikasi yang resmi, lalu tekan Install dan tunggu hingga proses unduhan selesai.

4. Buka Aplikasi

Setelah terpasang, tekan Buka.

5. Aktifkan SwiftKey

Pilih Enable SwiftKey.

Aktifkan pada pengaturan keyboard.

Pilih Select SwiftKey sebagai keyboard utama.

6. Login

Kamu bisa login menggunakan akun Microsoft atau Google untuk menyimpan tema dan pengaturan.

Microsoft SwiftKey AI Keyboard adalah aplikasi keyboard pintar yang membantu aktivitas mengetik menjadi lebih cepat, mudah, dan personal. (Z-4)

Sumber: hybrid, arenalte