Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

6 Cara Install Microsoft Swiftkey AI Keyboard di HP Android

Reynaldi Andrian Pamungkas
20/2/2026 18:00
Berikut Cara Install Microsoft Swiftkey AI Keyboard di HP Android(Doc Microsoft Store)

MICROSOFT SwiftKey AI Keyboard adalah aplikasi keyboard virtual untuk smartphone, khususnya Android dan iPhone, yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu pengguna mengetik lebih cepat dan akurat.

Aplikasi ini dikembangkan oleh Microsoft dan tersedia di Google Play Store serta App Store.

Berikut 6 Cara Install Microsoft Swiftkey AI Keyboard di HP Android

1. Buka Google Play Store

  • Masuk ke aplikasi Google Play Store di HP kamu.

2. Cari Aplikasi SwiftKey

  • Ketik Microsoft SwiftKey AI Keyboard di kolom pencarian.
  • Aplikasi ini dikembangkan oleh Microsoft.

3. Tekan Tombol Install

  • Pilih aplikasi yang resmi, lalu tekan Install dan tunggu hingga proses unduhan selesai.

4. Buka Aplikasi

  • Setelah terpasang, tekan Buka.

5. Aktifkan SwiftKey

  • Pilih Enable SwiftKey.
  • Aktifkan pada pengaturan keyboard.
  • Pilih Select SwiftKey sebagai keyboard utama.

6. Login

  • Kamu bisa login menggunakan akun Microsoft atau Google untuk menyimpan tema dan pengaturan.

Microsoft SwiftKey AI Keyboard adalah aplikasi keyboard pintar yang membantu aktivitas mengetik menjadi lebih cepat, mudah, dan personal. (Z-4)

Sumber: hybrid, arenalte



Editor : Reynaldi
