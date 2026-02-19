13 Fitur Microsoft Swiftkey AI Keyboard yang Jarang Diketahui

Berikut Fitur Microsoft Swiftkey AI Keyboard(Doc Microsoft Store)

MICROSOFT SwiftKey adalah aplikasi keyboard virtual berbasis kecerdasan buatan untuk perangkat Android dan iOS yang dikembangkan oleh Microsoft.

Keyboard ini dirancang untuk membuat proses mengetik menjadi lebih cepat, akurat, dan personal dengan mempelajari gaya penulisan penggunanya.

Berikut 13 Fitur Microsoft Swiftkey AI Keyboard

1. AI Tone

Kamu bisa mengubah tone pesan yang kamu ketik, misalnya jadi lebih profesional, santai, sopan, atau cocok untuk postingan media sosial. Fitur ini menggunakan kecerdasan buatan untuk menulis ulang teks sesuai gaya yang kamu pilih.

2. Editor AI untuk Koreksi Teks

Fitur Editor bisa mengecek tulisanmu otomatis, dari ejaan, tata bahasa, sampai tanda baca, sehingga tulisan jadi lebih rapi sebelum dikirim.

3. Pencarian Bing Terintegrasi

Kamu bisa mencari informasi di web langsung dari keyboard tanpa keluar dari aplikasi yang sedang dipakai. Hasilnya bisa langsung dibagikan ke pesan.

4. Mode Incognito

Saat ingin mengetik tanpa memengaruhi prediksi dan pembelajaran keyboard, kamu bisa aktifkan mode incognito. Ini berguna saat mengetik di kolom sensitif atau rahasia.

5. Prediksi Banyak Bahasa Sekaligus

SwiftKey bisa belajar lebih dari satu bahasa sekaligus, artinya kamu bisa mengetik dua atau lebih bahasa tanpa ganti pengaturan.

6. Clipboard Pintar

Clipboard di SwiftKey menyimpan teks yang sering kamu pakai, bisa bikin shortcut untuk frase panjang sehingga tidak perlu mengetik ulang setiap kali.

7. Gestur Swipe

Kamu bisa menulis lebih cepat hanya dengan menggeser jari di keyboard, bukan mengetik huruf satu-satu, dan sistem akan menebak kata yang dimaksud.

8. Kustom Tema yang Unik

Selain tema siap pakai, SwiftKey memungkinkan kamu mengatur tema sendiri, bahkan pakai foto sendiri sebagai latar keyboard.

9. Fitur Aksesibilitas

Untuk pengguna yang membutuhkan bantuan visual atau motorik, ada opsi tema kontras tinggi, dukungan TalkBack, dan opsi ukuran keyboard yang lebih besar atau kecil.

10. Penyusunan Tepat Otomatis

SwiftKey bisa otomatis menyesuaikan huruf kapital setelah titik atau tanda tanya tanpa kamu harus tekan shift lagi.

11. Prediksi Kata dan Emosi

Keyboard mempelajari gaya menulismu, termasuk kata dan emoji yang sering dipakai, agar prediksi lebih akurat dan personal.

12. AI Stiker dan Kreativitas

Beberapa versi SwiftKey mengintegrasikan alat AI untuk bikin stiker dari foto atau selfie, langsung dari keyboard.

13. Pencarian Mendalam

Fitur pencarian tidak hanya cepat, tapi bisa memberi hasil dengan kategori saat kamu menunggu, lalu dibagikan ke aplikasi obrolan dengan mudah.

Fitur-fitur ini tidak selalu langsung terlihat, beberapa berada di toolbar atau dalam pengaturan SwiftKey. Selalu cek toolbar atau ikon titik tiga untuk menemukan lebih banyak alat pintar di aplikasi ini. (Z-4)

Sumber: pcmag, infokomputer