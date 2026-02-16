Spesifikasi Redmi Note 13 5G: Masih Layak Dibeli 2026?

Cek spesifikasi lengkap Redmi Note 13 5G dan harga terbarunya di 2026.(Dok. Xiaomi)

MEMASUKI tahun 2026, pasar ponsel pintar semakin kompetitif dengan kehadiran seri-seri terbaru. Namun, Redmi Note 13 5G tetap menjadi perbincangan hangat bagi konsumen yang mencari keseimbangan antara harga terjangkau dan konektivitas masa depan.

Sebagai salah satu pionir HP 5G di kelas menengah bawah, perangkat ini menawarkan daya tarik yang sulit diabaikan, terutama bagi mereka yang mengutamakan layar berkualitas dan desain ramping.

Dalam ulasan ini, kita akan membedah apakah spesifikasi yang dibawa Redmi Note 13 5G masih mampu mengimbangi aplikasi dan kebutuhan sistem di tahun 2026, serta bagaimana status pembaruan perangkat lunaknya saat ini.

Baca juga : Spesifikasi Redmi Note 13 5G, Punya Kapasitas Baterai Besar

Performa MediaTek Dimensity 6080

Dapur pacu Redmi Note 13 5G mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 6080 dengan fabrikasi 6nm. Di tahun 2026, performa chipset ini masih sangat mumpuni untuk menjalankan tugas harian seperti multitasking media sosial, streaming video resolusi tinggi, hingga bermain game populer seperti Mobile Legends atau Free Fire pada pengaturan grafis menengah.

Dukungan RAM 8 GB yang bisa diekspansi secara virtual memberikan ruang lega bagi sistem untuk menjalankan banyak aplikasi di latar belakang. Meskipun bukan yang terkencang di kelasnya saat ini, efisiensi daya dari fabrikasi 6nm ini membantu baterai tetap awet untuk penggunaan seharian.

Layar AMOLED 120Hz yang Tetap Superior

Salah satu aspek yang membuat Redmi Note 13 5G tetap relevan adalah layarnya. Menggunakan panel AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz, pengalaman visual yang ditawarkan terasa sangat halus. Bezel yang sangat tipis memberikan kesan modern dan premium, bahkan jika dibandingkan dengan ponsel keluaran terbaru 2026 di kelas harga yang sama.

Baca juga : Ini Dia Beberapa Keunggulan Redmi Note 13 5G yang Harus Anda Ketahui

Layar ini juga sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5, memberikan ketahanan ekstra terhadap goresan dan benturan ringan. Bagi pecinta konten multimedia, reproduksi warna yang kaya dan tingkat kecerahan yang cukup tinggi membuatnya nyaman digunakan di bawah sinar matahari.

Kamera 108MP: Detail Tajam dalam Genggaman

Sektor fotografi menjadi senjata utama dengan sensor kamera utama 108MP. Di tahun 2026, resolusi sebesar ini masih sangat kompetitif untuk menghasilkan foto yang detail dan tajam saat dicetak atau diunggah ke media sosial. Algoritma pemrosesan gambar dari Xiaomi yang kini telah terintegrasi dengan HyperOS terbaru memberikan peningkatan signifikan pada pemotretan malam hari (Night Mode) dan rentang dinamis (HDR).

Tabel Spesifikasi Lengkap Redmi Note 13 5G

Komponen Spesifikasi Chipset MediaTek Dimensity 6080 (6nm) Layar 6.67" AMOLED, 120Hz, FHD+, Gorilla Glass 5 Memori 8GB RAM / 256GB Storage (UFS 2.2) Kamera Belakang 108MP (Utama) + 8MP (Ultrawide) + 2MP (Macro) Baterai 5000mAh, Fast Charging 33W OS (2026) HyperOS 2.0/3.0 berbasis Android 15/16 Konektivitas 5G, NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5

Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan

Desain sangat tipis (7,6 mm) dan ringan, nyaman digenggam.

Layar AMOLED dengan kualitas visual papan atas di kelasnya.

Kamera 108MP menghasilkan foto detail di kondisi cahaya cukup.

Dukungan 5G yang masih sangat relevan untuk jangka panjang.

Kekurangan

Belum menggunakan speaker stereo (hanya satu speaker di bawah).

Kecepatan pengisian daya 33W tertinggal dari seri Note terbaru yang sudah mencapai 67W+.

Tidak ada dukungan perekaman video 4K.

Harga Redmi Note 13 5G Terbaru (Februari 2026)

Berdasarkan data pasar terbaru di Indonesia, harga Redmi Note 13 5G telah stabil di angka yang sangat menarik. Untuk varian 8GB/256GB, Anda bisa memboyongnya dengan kisaran harga Mata Uang Rupiah 2.400.000 hingga Rp2.700.000 tergantung pada promo toko dan ketersediaan stok.

Kesimpulan

Redmi Note 13 5G membuktikan bahwa sebuah smartphone yang dirancang dengan baik dapat bertahan lama. Dengan layar AMOLED 120Hz dan kamera 108MP, ponsel ini masih menawarkan pengalaman "flagship" di kelas harga entri 5G tahun 2026. Ini adalah pilihan cerdas bagi mereka yang menginginkan fungsionalitas dan estetika tanpa harus menguras kantong.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apakah Redmi Note 13 5G sudah dapat update HyperOS 3.0?

Ya, per awal 2026, Xiaomi telah mulai menggulirkan pembaruan HyperOS 3.0 secara bertahap untuk seri Redmi Note 13 di Indonesia guna meningkatkan stabilitas sistem dan fitur AI terbaru.

Apakah HP ini tahan air?

Redmi Note 13 5G memiliki sertifikasi IP54, yang berarti tahan terhadap cipratan air dan debu, namun tidak disarankan untuk direndam di dalam air.

Apakah masih ada slot microSD?

Ya, perangkat ini menggunakan slot SIM hibrida, sehingga Anda bisa memilih untuk menggunakan dua kartu SIM atau satu kartu SIM dengan satu kartu microSD.