Spesifikasi Redmi Note 13 5G, Punya Kapasitas Baterai Besar

Redmi Note 13(Doc Redmi)

Sejak pertama kali diperkenalkan, seri Redmi Note dari Xiaomi selalu berhasil mencuri perhatian konsumen di Indonesia melalui kombinasi spesifikasi tinggi dan harga yang kompetitif. Salah satu model yang tetap eksis dan banyak dicari hingga tahun 2026 ini adalah Redmi Note 13 5G.

Bagi Anda yang mencari smartphone dengan konektivitas cepat, layar memukau, dan daya tahan baterai yang bisa diandalkan tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam, perangkat ini sering kali muncul sebagai rekomendasi utama. Berikut adalah ulasan mendalam mengenai spesifikasi, tanggal rilis, dan harga terbarunya.

Spesifikasi Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 5G hadir dengan desain yang ramping namun tetap kokoh. Keunggulan utamanya terletak pada sektor layar dan efisiensi daya yang ditawarkan oleh chipset MediaTek Dimensity.

1. Layar AMOLED 120Hz yang Memanjakan Mata

Xiaomi membekali perangkat ini dengan panel AMOLED berukuran 6,67 inci yang mendukung refresh rate hingga 120Hz. Hal ini memastikan setiap pergerakan di layar, mulai dari scrolling media sosial hingga bermain game, terasa sangat mulus. Dengan bezel yang ultra-tipis, pengalaman visual yang diberikan terasa lebih luas dan imersif.

2. Performa 5G yang Tangkas

Ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 6080 dengan fabrikasi 6nm, Redmi Note 13 5G mampu menjalankan berbagai aplikasi multitasking dengan lancar. Dukungan jaringan 5G memastikan Anda mendapatkan kecepatan internet terbaik untuk streaming video resolusi tinggi maupun gaming online tanpa lag.

3. Kamera 108MP untuk Hasil Foto Ikonis

Di sektor fotografi, smartphone ini mengandalkan sensor utama 108MP yang mampu menangkap detail sangat tajam. Didampingi lensa ultra-wide 8MP dan makro 2MP, sistem kamera ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk berkreasi dalam berbagai kondisi pencahayaan.

Kapasitas Baterai Besar dan Pengisian Cepat

Redmi Note 13 5G dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5.000 mAh. Dalam penggunaan normal, baterai ini mampu bertahan seharian penuh untuk aktivitas seperti browsing, media sosial, hingga bekerja secara remote.

Untuk urusan pengisian daya, Xiaomi menyertakan teknologi 33W Fast Charging. Meskipun saat ini sudah banyak ponsel dengan pengisian daya yang lebih tinggi, kecepatan 33W di perangkat ini masih tergolong cukup untuk mengisi daya baterai hingga 50% dalam waktu sekitar 30-40 menit.

Harga dan Tanggal Rilis di Indonesia

Redmi Note 13 5G secara resmi diluncurkan di Indonesia pada tanggal 28 Februari 2024. Penjualan perdana perangkat ini dimulai pada 1 Maret 2024 di seluruh gerai resmi Xiaomi.

Memasuki tahun 2026, harga smartphone ini telah mengalami penyesuaian yang signifikan. Berdasarkan pantauan pasar di berbagai e-commerce Indonesia, berikut adalah estimasi harganya:

Kondisi Perangkat Estimasi Harga (Mata Uang Rupiah) Baru (Stok Terbatas) Rp2.400.000 - Rp2.600.000 Bekas (Second) Rp1.900.000 - Rp2.200.000

Tabel Spesifikasi Lengkap

Layar 6.67" AMOLED, 120Hz, FHD+ Chipset MediaTek Dimensity 6080 (6nm) RAM/Storage 8GB / 256GB Kamera Utama 108MP + 8MP + 2MP Baterai 5.000 mAh, 33W Fast Charging Fitur 5G, NFC, IP54, Jack 3.5mm

Redmi Note 13 5G tetap menjadi pilihan solid di tahun 2026 bagi mereka yang memprioritaskan kualitas layar AMOLED dan konektivitas 5G dengan anggaran terbatas. Meskipun teknologi pengisian dayanya tertinggal dari seri terbaru, kapasitas baterai yang besar dan kamera 108MP masih memberikan nilai lebih di kelas harganya saat ini. (Z-4)