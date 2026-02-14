Stellar Blade Berpotensi Rilis di Xbox? Shift Up Buka Opsi Ekspansi Platform

Ilustrasi(Shift Up)

SETELAH State of Play yang didominasi PC, semakin banyak tanda-tanda pergeseran industri yang lebih luas. Misalnya, Xbox telah merangkul PC sebagai platform inti dan sekarang Shift Up, pengembang game Korea Selatan, memberikan isyarat adanya masa depan yang lebih luas untuk Stellar Blade, tidak terbatas pada PC dan PlayStation saja.

Salah satu game rancangan pengembang Shift Up adalah Stellar Blade. Proyek ini merupakan sebuah RPG aksi yang menceritakan kisah umat manusia yang diusir dari Bumi. Game ini membawakan kisah Eve sebagai penyintas terakhir dari unit khusus yang dikirim ke Bumi untuk memenangkan pertempuran melawan penjajah tak dikenal bersama dengan Adam.

Pengembang asal Korea Selatan tersebut dalam laporan Q4 2025 menyebutkan terdapat kemungkinan untuk membawa Stellar Blade ke platform lain.

Baca juga : 18 Trik Stellar Blade PS5 Lengkap

“Membangun di atas fondasi IP yang stabil dan berkelanjutan, pengembangan proyek berikutnya sedang berlangsung secara terstruktur. Kami sedang meninjau rencana untuk membagikan detail tambahan tentang proyek lanjutan dalam tahun ini,” tulis Shift Up mengenai masa depan Stellar Blade.

Shift Up juga melihat tahun 2026 sebagai tahun transisi untuk game ini. Mereka melihat Stellar Blade sebagai IP jangka panjang dengan sekuel yang tengah dikembangkan. Shift Up berharap tahun 2026 mampu membawa pengguna untuk merasakan pengalaman bermain Stellar Blade. Pengembang asal Korea Selatan ini juga akan memperhatikan momentum dan antisipasi penggemar untuk membangun fase berikutnya dari Stellar Blade.

“Secara paralel, kami meninjau perluasan platform di luar PS5 dan PC untuk mempeluas jangkauan audiens. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkenalkan judul kepada pemain baru dan secara bertahap membangun antisipasi untuk bab berikutnya dalam seri ini,” tambah Shift Up dalam laporan tersebut.

Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan platform tertentu, hal ini tetap membawa harapan baru bagi para penggemar Xbox yang telah menunggu kemungkinan porting dari game ini. Ekspansi di luar PlayStation dan PC ini secara alami menimbulkan pertanyaan tentang di mana Stellar Blade akan mendarat selanjutnya, apakah di Xbox atau Nintendo Switch 2? (Yahoo Tech/Shift Up/Z-2)