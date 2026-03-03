Profil Asha Sharma CEO Baru Xbox: Rekam Jejak dan Kontroversi

Headline
Microsoft resmi menunjuk Asha Sharma sebagai Executive Vice President & CEO Microsoft Gaming (Xbox) pada Februari 2026. Penunjukan ini mengejutkan industri, mengingat Sharma menggantikan sosok ikonik Phil Spencer dan melewati Sarah Bond yang sebelumnya digadang-gadang sebagai penerus kuat.
Asha Sharma dikenal sebagai eksekutif yang ahli dalam melakukan skalasi platform digital. Berikut adalah perjalanan profesionalnya:
Tak lama setelah menjabat, Sharma membagikan gamertag miliknya di media sosial X. Para gamer menemukan bahwa achievement pertamanya, "Your Journey Begins" di Halo: The Master Chief Collection, baru diraih pada 15 Januari 2026.
Hal ini memicu kritik bahwa ia tidak memiliki pengalaman mendalam di dunia gaming.
Meskipun bukan berasal dari latar belakang industri game, Sharma membawa visi teknis yang kuat. Dalam memo pertamanya kepada tim, ia menekankan tiga pilar utama:
|Aspek
|Phil Spencer (Era Lama)
|Asha Sharma (Era Baru)
|Fokus Utama
|Akuisisi Studio & Game Pass
|Integrasi AI & Efisiensi Platform
|Latar Belakang
|Game Development
|Product & Operations (Big Tech)
|Gaya Komunikasi
|"Gamer to Gamer"
|Strategis & Berbasis Data
Penunjukan Sharma menandakan pergeseran strategi Microsoft Gaming yang kini lebih mengedepankan efisiensi operasional dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk memenangkan pasar di tahun 2026 dan seterusnya. (Z-10)
