Cara Menggunakan Passwordless: Solusi Anti-Lupa Password!

SEIRING merasa frustrasi karena harus mengingat puluhan kombinasi huruf, angka, dan simbol unik untuk setiap akun digital Anda? Anda tidak sendirian.

Di tahun 2026 ini, ketergantungan pada kata sandi konvensional mulai ditinggalkan karena dianggap tidak efisien dan rentan peretasan. Sebagai solusinya, teknologi passwordless atau Passkey hadir sebagai standar keamanan baru yang jauh lebih praktis.

Artikel ini akan memandu Anda memahami apa itu teknologi passwordless, mengapa metode ini jauh lebih aman daripada kata sandi biasa, serta cara mengaktifkannya di berbagai perangkat utama seperti Google, Apple, dan Microsoft.

Dengan beralih ke Passkey, Anda tidak perlu lagi melakukan reset password setiap kali ingin login ke aplikasi favorit.

Apa Itu Teknologi Passwordless (Passkey)?

Passwordless adalah metode autentikasi yang memungkinkan Anda masuk ke akun digital tanpa perlu mengetikkan deretan karakter. Alih-alih menghafal teks, identitas Anda diverifikasi melalui perangkat fisik yang Anda pegang menggunakan sensor biometrik (sidik jari atau pemindaian wajah) atau PIN perangkat.

Secara teknis, Passkey menggunakan sistem kriptografi publik-privat. Perangkat Anda menyimpan kunci privat secara aman, sementara server aplikasi hanya menyimpan kunci publik. Karena tidak ada kata sandi yang dikirimkan melalui jaringan, akun Anda menjadi jauh lebih kebal terhadap serangan phishing yang biasanya mencuri kredensial lewat situs palsu.

Perbandingan: Kata Sandi Tradisional vs Passkey

Fitur Kata Sandi Tradisional Passkey (Passwordless) Metode Input Mengetik karakter manual Biometrik (Wajah/Sidik Jari) Keamanan Rentan ditebak atau dicuri Sangat aman (Kriptografi) Risiko Phishing Sangat tinggi Kebal phishing (Domain Bound) Kemudahan Sulit diingat Sangat mudah

Cara Mengaktifkan Passwordless di Berbagai Platform

Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk mulai menggunakan Passkey di akun-akun utama Anda pada tahun 2026:

1. Akun Google (Android & Chrome)

Google telah menjadikan Passkey sebagai metode login utama. Untuk mengaktifkannya:

Buka pengaturan akun Google Anda di browser (myaccount.google.com).

Pilih menu Keamanan.

Cari bagian Cara Anda Masuk ke Google dan klik Passkeys & Security Keys.

Klik Buat Passkey dan ikuti instruksi untuk memverifikasi biometrik pada perangkat Anda.

2. Akun Apple (iPhone, iPad, Mac)

Apple menggunakan iCloud Keychain untuk menyinkronkan Passkey di seluruh ekosistem mereka:

Pastikan iCloud Keychain sudah aktif di pengaturan ID Apple Anda.

Saat Anda login ke situs yang mendukung Passkey via Safari, perangkat akan menawarkan opsi untuk membuat Passkey.

Konfirmasi menggunakan FaceID atau TouchID. Passkey Anda kini tersimpan secara otomatis.

3. Akun Microsoft (Windows & Outlook)

Microsoft mendorong penggunaan passwordless melalui Windows Hello dan aplikasi Authenticator:

Masuk ke akun Microsoft Anda melalui browser.

Pilih Keamanan dan kemudian Opsi Keamanan Canggih.

Pilih Tambahkan cara baru untuk masuk.

Pilih Gunakan Passkey untuk mengaktifkan login biometrik di laptop atau PC Anda.

Keuntungan Unik: Login Lintas Perangkat via QR Code

Salah satu keunggulan Passkey adalah kemampuan untuk bekerja lintas platform. Jika Anda ingin login ke akun Google di laptop Windows milik teman, Anda cukup memindai kode QR yang muncul di layar laptop menggunakan ponsel Anda. Verifikasi dilakukan di ponsel, dan Anda akan masuk di laptop tersebut tanpa perlu mengetik sepatah kata pun.

Kesimpulan

Teknologi passwordless bukan lagi masa depan, melainkan standar keamanan hari ini di tahun 2026. Dengan mengaktifkan Passkey, Anda tidak hanya mempermudah hidup karena terbebas dari beban menghafal password, tetapi juga memberikan perlindungan maksimal bagi aset digital Anda dari ancaman siber yang semakin canggih.

People Also Ask (FAQ)

Bagaimana jika ponsel saya hilang?

Passkey Anda biasanya tersinkronisasi di cloud (iCloud atau Google). Anda bisa memulihkan akses melalui perangkat lain yang terhubung atau menggunakan metode pemulihan akun cadangan.

Apakah Passkey bisa digunakan di semua situs?

Hampir semua platform besar seperti Google, Microsoft, Apple, Amazon, dan PayPal sudah mendukungnya. Situs web lain terus menyusul seiring standarisasi FIDO2 global.

Apakah biometrik saya dikirim ke server?

Tidak. Sensor biometrik hanya digunakan untuk membuka "kunci" di perangkat Anda. Data wajah atau sidik jari tetap tersimpan aman di hardware perangkat (Secure Enclave) dan tidak pernah dikirim ke internet. (Z-10)