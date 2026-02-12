Apa Itu Passwordless? Panduan Lengkap Teknologi Passkey di Tahun 2026

Headline
PERNAHKAN Anda merasa lelah karena harus mengingat puluhan kata sandi yang rumit atau merasa was-was akun Anda diretas karena kata sandi yang lemah? Anda tidak sendirian. Di tahun 2026 ini, ketergantungan pada rangkaian karakter acak mulai ditinggalkan.
Artikel ini akan mengupas tuntas teknologi passwordless, bagaimana cara kerjanya melindungi data Anda, dan mengapa 4 miliar orang di dunia kini sudah beralih ke sistem ini.
Passwordless atau autentikasi tanpa kata sandi adalah metode verifikasi identitas yang memungkinkan pengguna masuk (login) ke aplikasi atau situs web tanpa perlu mengetikkan password. Sebagai gantinya, sistem menggunakan faktor kepemilikan (seperti ponsel atau kunci keamanan fisik) dan faktor bawaan (seperti sidik jari atau pemindaian wajah).
Teknologi ini berbasis pada standar FIDO2 dan WebAuthn, yang menciptakan sepasang kunci kriptografi: kunci publik yang disimpan di server, dan kunci privat yang tersimpan aman di perangkat Anda. Keduanya harus cocok agar akses diberikan, namun kunci privat Anda tidak akan pernah meninggalkan perangkat tersebut.
|Fitur
|Kata Sandi Tradisional
|Passwordless (Passkey)
|Metode Verifikasi
|Sesuatu yang Anda ingat
|Sesuatu yang Anda miliki/diri Anda
|Keamanan Phishing
|Rentang dicuri lewat situs palsu
|Kebal (Phishing-resistant)
|Kenyamanan
|Sering lupa, perlu reset
|Instan, secepat buka kunci HP
|Risiko Server
|Data password di server bisa bocor
|Hanya kunci publik yang disimpan
Inilah standar emas di tahun 2026. Passkey menggunakan biometrik perangkat Anda untuk membuka kunci kriptografi yang sinkron antar perangkat melalui akun cloud (seperti iCloud atau Google Account).
Menggunakan karakteristik fisik unik seperti sidik jari (fingerprint), pengenalan wajah (FaceID), atau pemindaian iris mata.
Perangkat kecil seperti USB atau NFC (misalnya YubiKey) yang harus dicolokkan atau ditempelkan ke perangkat untuk memverifikasi identitas.
Kelebihan: Keamanan maksimal dari phishing, proses login lebih cepat, dan menghemat biaya operasional IT karena tidak ada lagi tiket "lupa password".
Kekurangan: Sangat bergantung pada perangkat. Jika HP hilang, pemulihan harus melalui akun cloud utama yang terhubung.
Di tahun 2026, teknologi ini telah berevolusi menjadi Behavioral Biometrics. Sistem tidak lagi hanya mengecek wajah Anda, tetapi juga menganalisis cara Anda memegang ponsel atau pola kecepatan mengetik Anda sebagai lapisan verifikasi tambahan yang tidak terlihat. Selain itu, integrasi dengan Digital Identity Wallets kini memungkinkan Anda menggunakan passkey untuk verifikasi dokumen resmi negara secara digital dengan aman.
Passwordless bukan lagi teknologi masa depan, melainkan standar keamanan hari ini. Dengan beralih ke passkey, Anda tidak hanya mempermudah hidup, tetapi juga menutup pintu rapat-rapat bagi peretas yang mengincar kelalaian manusia dalam mengelola kata sandi.
Ya, jauh lebih aman dibanding password karena menggunakan kriptografi kunci publik yang mustahil ditebak atau dicuri melalui phishing.
Passkey biasanya disinkronkan ke akun cloud Anda (Google/Apple/Microsoft). Anda bisa memulihkannya dengan masuk ke akun cloud tersebut di perangkat baru.
Meskipun ada biaya implementasi awal, perusahaan dapat menghemat miliaran Mata Uang Rupiah dalam jangka panjang dengan meniadakan biaya pemulihan akun dan risiko kebocoran data. (Z-10)
