Microsoft World Bakal Otomatisasi Penyimpanan Dokumen Ke Cloud

Microsoft(AFP)

MICROSOFT merencanakan pembaruan untuk aplikasi andalannya, Microsoft Word. Perangkat lunak pengolahan kata itu nantinya bakal memiliki fitur otomatisasi menyimpan dokumen pengguna ke dalam cloud, jaringan server terdistribusi yang menyimpan dan memproses data serta aplikasi, dan dapat diakses melalui internet secara on-demand.

Dikutip dari Techspot, cloud yang bakal digunakan Microsoft tentu saja aplikasi OneDrive yang merupakan besutan perusahaan. Fitur itu akan hadir untuk Microsoft 365 Insider dan akan berjalan secara default, namun pengguna tetap dapat mengaktifkan fitur ini melalui pengaturan Word.

Saat Insider memperbarui ke versi 2509 (Build 19221.20000) secara otomatis, ikon simpan otomatis di pojok kiri atas jendela Word akan beralih ke "Aktif" secara default, yang secara otomatis menyimpan file ke folder di OneDrive. Ketika pengguna mengklik ikon Simpan, Word mengonfirmasi bahwa dokumen telah disimpan di cloud dan menampilkan OneDrive di menu drop down. Fitur ini kedepannya juga akan berlaku untuk Excel dan PowerPoint.

Pengguna tetap bisa menonaktifkan OneDrive di Word dengan cara buka File > Opsi > Simpan, lalu hapus centang pada kotak "Buat file baru di cloud secara otomatis". Dalam menu yang sama, pengguna juga bisa mengatur seberapa sering dokumen akan disimpan ke OneDrive.

Menurut Techspot, meskipun menyimpan file ke cloud membuat cadangan dan langsung membuatnya dapat diakses di perangkat lain, tindakan Microsoft baru-baru ini terasa agak memaksa. Menyimpan dokumen secara otomatis ke OneDrive secara default tanpa meminta izin terlebih dahulu kemungkinan akan mengganggu mereka yang lebih suka menyimpan file secara lokal. Bisa jadi pembaruan ini, menjadi cara untuk memaksakan pengguna berlangganan Microsoft 365. (M-2)