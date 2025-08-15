Akselerasi Transformasi Digital melalui Pengoptimalan Cloud Hosting

Headline
TRANSFORMASI digital kini menjadi kebutuhan mendesak di berbagai sektor industri. Cloud hosting tak lagi sekadar tempat penyimpanan data, melainkan telah berevolusi menjadi fondasi penting untuk pengembangan aplikasi, integrasi sistem, dan automasi kerja.
Kehadiran teknologi kecerdasan buatan (AI) serta platform automasi seperti n8n membuat cloud hosting semakin strategis bagi bisnis yang ingin mengoptimalkan efisiensi dan menjaga daya saing di era serba cepat ini. Fenomena ini menggeser peran penyedia hosting dari layanan tradisional menjadi mitra teknologi yang mampu menyediakan solusi AI, automasi, dan integrasi berbasis cloud secara menyeluruh.
Menyadari arah perubahan tersebut, BOC, yang sebelumnya dikenal sebagai Bali Orange Communication resmi berevolusi menjadi Beyond Ordinary Cloud. Pengumuman ini dilakukan dalam acara peluncuran identitas baru di Blu-Zea Resort, Bali.
"Sejak berdiri pada 2003, kami terus berkembang, dan kini siap memberikan solusi yang benar-benar beyond ordinary bagi seluruh pelanggan," ujar Senior Manager BOC, Frendi Triarista dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu (13/8).
Rebranding ini tidak hanya menghadirkan logo baru, tetapi juga memperkuat fokus layanan strategis seperti Hosting AI Indonesia dan Hosting n8n Indonesia. Langkah ini diambil untuk menjawab kebutuhan automasi digital yang kian kompleks.
"Rebranding ini adalah momentum penting untuk membawa kami ke arah yang lebih besar," tambah Frendi.
Melalui kombinasi layanan tersebut, BOC bertekad menciptakan ekosistem cloud yang mampu mempercepat transformasi digital di berbagai sektor industri.
Selain menghadirkan teknologi yang mumpuni, BOC juga menempatkan kemudahan akses, kecepatan, dan keamanan data sebagai prioritas utama, dengan dukungan pelanggan yang lebih personal.
Beyond Ordinary Cloud bukan sekadar nama baru, tetapi wujud komitmen kami dalam memberikan layanan yang relevan dengan kebutuhan zaman,” tegasnya. (Fal/E-1)
