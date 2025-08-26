Kolaborasi Strategis untuk Permudah Migrasi VMware ke Cloud

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
PT Berca Hardayaperkasa (Berca), mitra AWS Advanced Tier Services, resmi menandatangani Strategic Collaboration Agreement (SCA) dengan Amazon Web Services, Inc. (AWS). Kesepakatan ini bertujuan mendukung perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam memodernisasi infrastruktur TI melalui migrasi lingkungan VMware lama ke AWS.
Migrasi tersebut tidak hanya menyederhanakan proses pemindahan beban kerja ke cloud, tetapi juga membuka akses perusahaan terhadap berbagai layanan cloud-native, mulai dari generative AI, advanced analytics, hingga modern security capabilities. Dengan demikian, organisasi dapat mempercepat transformasi digital, meningkatkan ketangkasan bisnis, sekaligus menekan biaya operasional.
Melalui kolaborasi ini, Berca menghadirkan solusi migrasi VMware yang komprehensif untuk membantu perusahaan memindahkan beban kerja on-premise mereka ke AWS secara efisien. Sebagai AWS Migration Competency Partner, Berca memanfaatkan keahliannya untuk mengintegrasikan layanan unggulan AWS, termasuk AWS Application Migration Service dan Migration Acceleration Program (MAP).
Pendekatan ini dirancang agar pelanggan memperoleh dukungan penuh dalam setiap tahap perjalanan migrasi, mulai dari perancangan yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis, estimasi biaya yang transparan, hingga layanan terkelola pasca-migrasi. Dengan dukungan menyeluruh ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, menurunkan biaya, serta meraih kelincahan yang lebih besar dalam merespons perubahan pasar.
Partner Alliance General Manager di PT Berca Hardayaperkasa Nicco Ardiansyah Putra menegaskan arti penting kesepakatan ini. Ia menyebut bahwa migrasi cloud yang strategis telah terbukti menjadi katalis utama dalam perjalanan transformasi digital organisasi.
Menurutnya, kolaborasi antara Berca dan AWS terus mengubah berbagai tantangan bisnis menjadi peluang, serta menciptakan rancangan yang dinamis untuk mendukung kelincahan dan pertumbuhan berkelanjutan.
"Strategic Collaboration Agreement ini memperkuat komitmen kami dalam memberdayakan organisasi di Indonesia lintas industri dengan infrastruktur yang skalabel, siap menghadapi masa depan, serta solusi modernisasi inovatif yang memberikan nilai bisnis jangka panjang,” ujarnya. (Put/E-1)
Keunggulan teknologi utama Sangfor meliputi Integrated Security Architecture, Cost-Effective Infrastructure Modernization, dan Comprehensive Solution Portfolio.
Rebranding ini tidak hanya menghadirkan logo baru, tetapi juga memperkuat fokus layanan strategis seperti Hosting AI Indonesia dan Hosting n8n Indonesia.
Cloud hosting tak lagi sekadar tempat penyimpanan data, melainkan telah berevolusi menjadi fondasi penting untuk pengembangan aplikasi, integrasi sistem, dan automasi kerja.
PingCAP mengumumkan perluasan kolaborasi strategis dengan Microsoft. Langkah itu dilakukan untuk mempercepat adopsi infrastruktur data modern
Indonesia mencatatkan diri sebagai negara dengan jumlah sumber serangan DDoS terbanyak di dunia, menempati posisi pertama dan mengungguli negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong.
Teknologi artificial intelligence (AI) dan cloud computing kini menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan bisnis digital di Indonesia.
Meskipun beberapa bank besar sudah memanfaatkan teknologi ini, banyak pelaku industri yang masih ragu dan tak tahu bagaimana memulai.
Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia Meutya Hafid mengapresiasi upaya serius Amazon Web Services (AWS) dalam membantu meningkatkan kualitas SDM di Indonesia.
Perusahaan diimbau tidak melihat kecerdasan buatan generatif sebagai ancaman, melainkan mitra kerja yang dapat meningkatkan efisiensi dan membuka peluang bisnis baru.
Berdasarkan standar FIDO, passkeys menggunakan kriptografi kunci publik, yang memungkinkan autentikasi kuat dan tahan phishing sehingga lebih aman daripada kata sandi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved