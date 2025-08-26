Kolaborasi Strategis untuk Permudah Migrasi VMware ke Cloud

PT Berca Hardayaperkasa (Berca), mitra AWS Advanced Tier Services, resmi menandatangani Strategic Collaboration Agreement (SCA) dengan Amazon Web Services, Inc. (AWS).(Dok. Freepik)

PT Berca Hardayaperkasa (Berca), mitra AWS Advanced Tier Services, resmi menandatangani Strategic Collaboration Agreement (SCA) dengan Amazon Web Services, Inc. (AWS). Kesepakatan ini bertujuan mendukung perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam memodernisasi infrastruktur TI melalui migrasi lingkungan VMware lama ke AWS.

Migrasi tersebut tidak hanya menyederhanakan proses pemindahan beban kerja ke cloud, tetapi juga membuka akses perusahaan terhadap berbagai layanan cloud-native, mulai dari generative AI, advanced analytics, hingga modern security capabilities. Dengan demikian, organisasi dapat mempercepat transformasi digital, meningkatkan ketangkasan bisnis, sekaligus menekan biaya operasional.

Melalui kolaborasi ini, Berca menghadirkan solusi migrasi VMware yang komprehensif untuk membantu perusahaan memindahkan beban kerja on-premise mereka ke AWS secara efisien. Sebagai AWS Migration Competency Partner, Berca memanfaatkan keahliannya untuk mengintegrasikan layanan unggulan AWS, termasuk AWS Application Migration Service dan Migration Acceleration Program (MAP).

Pendekatan ini dirancang agar pelanggan memperoleh dukungan penuh dalam setiap tahap perjalanan migrasi, mulai dari perancangan yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis, estimasi biaya yang transparan, hingga layanan terkelola pasca-migrasi. Dengan dukungan menyeluruh ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, menurunkan biaya, serta meraih kelincahan yang lebih besar dalam merespons perubahan pasar.

Partner Alliance General Manager di PT Berca Hardayaperkasa Nicco Ardiansyah Putra menegaskan arti penting kesepakatan ini. Ia menyebut bahwa migrasi cloud yang strategis telah terbukti menjadi katalis utama dalam perjalanan transformasi digital organisasi.

Menurutnya, kolaborasi antara Berca dan AWS terus mengubah berbagai tantangan bisnis menjadi peluang, serta menciptakan rancangan yang dinamis untuk mendukung kelincahan dan pertumbuhan berkelanjutan.

"Strategic Collaboration Agreement ini memperkuat komitmen kami dalam memberdayakan organisasi di Indonesia lintas industri dengan infrastruktur yang skalabel, siap menghadapi masa depan, serta solusi modernisasi inovatif yang memberikan nilai bisnis jangka panjang,” ujarnya. (Put/E-1)