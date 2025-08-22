Lini Router WiFi 7 untuk Pengguna Rumahan Hingga Gamer Hadir di Indonesia

Ilustrasi(Dok ASUS)

ASUS secara resmi meluncurkan lini lengkap produk router terbaru berteknologi WiFi 7 (802.11be) di Indonesia. Menghadirkan delapan produk dari berbagai segmen, mulai dari router mainstream, lini ZenWifi yang mengedepankan sistem mesh untuk smart home, hingga gaming router seperti ROG dan TUF router, siap menjawab kebutuhan para gamers dengan fitur-fitur eksklusifnya.

Rangkaian router WiFi 7 ini menawarkan peningkatan signifikan daripada generasi sebelumnya dengan mengusung tiga teknologi utama, yakni Bandwidth mencapai 320 MHz, Multi-Link Operation, dan 16 x 16 MU-MIMO.

Bandwidth 320 MHz memungkinkan jalur data dua kali lebih besar kapasitasnya dari WiFi 6 sehingga dapat mengirimkan lebih banyak informasi dalam waktu bersamaan untuk kecepatan jauh lebih tinggi. Teknologi Multi-Link Operation (MLO) memungkinkan perangkat terhubung ke beberapa band (2,4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz) secara bersamaan untuk memberikan latensi yang lebih rendah dan koneksi yang tetap stabil, bahkan di jaringan yang padat.

Sementara itu, 16 x 16 MU-MIMO akan meningkatkan kapasitas jaringan dengan memungkinkan lebih banyak perangkat untuk mengirim dan menerima data secara bersamaan tanpa penurunan performa, menjadikan pengalaman gaming, streaming, video conference, dan smart home jadi lebih mulus dan responsif.

Country Product Manager Wlan Asus Indonesia Jessi Gracea Maria mengatakan kehadiran Router WiFi 7 bukan sekadar pembaruan teknologi, tetapi terobosan yang mengubah cara pengguna bekerja, bermain, dan berkomunikasi di era digital.

"Dengan lini produk router terlengkap ini, kami siap memenuhi kebutuhan jaringan pengguna untuk dapat merasakan kecepatan, kapasitas, dan stabilitas jaringan masa depan dengan teknologi yang dirancang agar setiap detik koneksi menjadi lebih berkualitas" kata dia, di Jakarta, Kamis (21/8).

Dia melanjutkan lini WiFi 7 terbaru dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen pengguna. Untuk gamer, pihaknya menghadirkan ROG Rapture GT-BE98 sebagai router gaming quad-band berkecepatan hingga 25.000 Mbps dengan fitur Triple-Level Game Acceleration, serta TUF Gaming BE3600 untuk opsi mid-range yang tangguh dan stabil.

Untuk keluarga dan pengguna mainstream, tersedia RT-BE92U dengan Smart Home Master untuk integrasi IoT, RT-BE58U untuk performa fleksibel dengan juga dilengkapi fitur premium router sepert AiMesh & AiProtection, dan RT-BE50 sebagai pilihan entry-level yang terjangkau.

Adapun bagi pengguna smart home dan rumah besar, pihaknya memperkenalkan sistem mesh ZenWiFi BD4 dan ZenWiFi BT8 sebagai opsi premium tri-band dengan band 6 GHz dan backhaul AI-powered yang tersedia dengan varian 1, 2, dan 3 pak.

Sementara itu, untuk perangkat yang ingin mengadopsi WiFi 7 tanpa mengganti hardware, ROG USB-BE92 hadir sebagai adapter tri-band berkecepatan hingga 6.500 Mbps dengan konektor USB Type-A dan Type-C.(H-2)