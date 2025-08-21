Asus Luncurkan Router WiFi 7, Cocok Digunakan untuk Gaming hingga Harian

Asus luncurkan WiFi 7(MI/Margaretha)

SEIRING dengan semakin banyaknya aktivitas yang dapat dilakukan dari rumah, jumlah pengguna internet dan perangkat yang terhubung pun terus meningkat.

Namun, semua orang tetap menginginkan koneksi yang cepat dan stabil. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, ASUS resmi meluncurkan router terbaru berteknologi WiFi 7 (802.11be) di Indonesia.

ASUS menghadirkan delapan produk dari berbagai segmen, mulai dari router mainstream, lini ZenWifi dengan sistem mesh untuk mendukung smart home, hingga gaming router seperti ROG dan TUFnya yang dirancang khusus untuk para gamers dengan fitur-fitur eksklusif.

Kehadiran jajaran produk ini semakin menegaskan posisi ASUS sebagai inovator teknologi yang siap memenuhi kebutuhan konektivitas di masa depan.

Rangkaian router WiFi 7 dari ASUS membawa peningkatan besar dibandingkan generasi sebelumnya. Ditenagai tiga teknologi utama, yakni (1) Bandwidth mencapai 320 MHz, (2) Multi-Link Operation, dan (3) 16 x 16 MU-MIMO.

Perangkat ini menawarkan performa yang lebih unggul. Bandwidth 320 MHz sendiri memberikan kapasitas jalur data dua kali lebih besar dibandingkan WiFi 6, memungkinkan pengiriman informasi dalam jumlah lebih banyak secara bersamaan dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi.

Adapun line up dari WiFi 7 yang ditawarkan oleh ASUS yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, sebagai berikut:

1. ROG RAPTURE GT-BE98

Kecepatan: 25.000 Mbps

Fitur: Quad-band pertama di dunia, Dual 10G ports, Triple-Level Game Acceleration, AURA RGB

2. RT-BE92U

Kecepatan: 9.700 Mbps

Fitur: Tri-band, Smart Home Master (IoT, VPN, Kids Network), AiProtection Pro tanpa biaya

3. TUF Gaming BE3600

Kecepatan: 3.600 Mbps

Fitur: Dual-band, DFS channels, tiga mode gaming, lapisan nanokarbon

4. RT-BE58U

Kecepatan: 3.600 Mbps

Fitur: Dual-band, Quad-core CPU 2.0 GHz, Multi-Link Operation, AiMesh

5. ZenWiFi BD4

Kecepatan: 3.600 Mbps

Fitur: Dual-band, MLO, AiMesh, jangkauan hingga 6500 ft²

6. ZenWiFi BT8

Kecepatan: 14.000 Mbps

Fitur: Tri-band (dengan 6 GHz), AI-powered AiMesh backhaul, Smart Home Master

7. RT-BE50

Fitur: WiFi 7 basic, fitur keamanan ASUS, multi-device connectivity

8. ROG USB-BE92

Kecepatan: 6.500 Mbps

Fitur: Tri-band, USB Type-A & Type-C, dukung 4K/8K streaming & gaming

Country Product Manager WLAN ASUS Indonesia, Jessi Gracea Maria, menjelaskan bahwa kehadiran router WiFi 7 dari ASUS bukan sekadar pembaruan teknologi, melainkan sebuah terobosan besar yang mampu mengubah cara kita bekerja, bermain, dan berkomunikasi di era digital.

Ia menambahkan, dengan menghadirkan deretan produk yang lengkap, ASUS berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan jaringan pengguna agar dapat merasakan kecepatan, kapasitas, dan kestabilan koneksi di masa depan berkat teknologi yang dirancang untuk memberikan pengalaman koneksi yang lebih optimal di setiap detiknya.

Jun dari Techandtips juga mengatakan terdapat keunggulan lain yang hanya ada di WiFi 7, yaitu software Qos (Quality of Service), di mana Anda bisa memilih hal mana yang akan dijadikan prioritas, seperti gaming, live streaming, dan lainnya.

Ia juga menambahkan di router ASUS terdapat fitur untuk memblokir iklan ataupun konten yang berbahaya. Untuk merasakan fitur-fitur keren tersebut, Anda bisa membeli ASUS WiFi 7 baik di offline atau online store.