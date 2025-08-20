Apakah Nenek Moyang Manusia Hidup Berdampingan dengan Dinosaurus?

Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
SEJAK masa kanak-kanak, kita telah dikenalkan dengan dinosaurus. Tidak sedikit program hiburan kerap memperlihatkan suatu zaman ketika manusia purba hidup berdampingan dengan dinosaurus. Banyak yang ragu, tetapi tidak sedikit pula yang mempercayainya. Sebenarnya, apakah manusia purba memang pernah hidup sezaman dengan dinosaurus?
Menurut para ilmuwan, manusia purba memang faktanya hidup berdampingan dengan dinosaurus. Namun, dinosaurus yang dimaksud bukanlah dinosaurus berukuran raksasa seperti yang sering kita lihat di buku pengetahuan atau layar kaca televisi, melainkan dinosaurus modern, yaitu burung yang merupakan keturunan langsung dari garis evolusi dinosaurus karnivora. Dengan kata lain, ayam atau parkit yang kita temui sehari-hari sebenarnya adalah bentuk dinosaurus masa kini.
Dinosaurus non-avian, yaitu semua jenis dinosaurus yang bukan burung–seperti Tyrannosaurus rex atau Triceratops–telah mengalami kepunahan sekitar 66 juta tahun sebelum manusia pertama muncul di Bumi.
Dinosaurus sendiri sempat mendominasi planet Bumi selama hampir 165 juta tahun dalam era Mesozoikum. Banyak bukti penelitian menunjukkan bahwa sebagian spesies berdarah panas, memiliki bulu berwarna, dan berperilaku layaknya burung yang kita kenal sekarang.
Perlu diketahui jika masa kejayaan dinosaurus berakhir pada akhir zaman Kapur atau periode Cretaceous–periode geologi terakhir dalam era Mesozoikum yang berlangsung sekitar 145 juta hingga 66 juta tahun yang lalu, yaitu ketika sebuah asteroid raksasa menghantam Semenanjung Yucatán di Meksiko dengan kekuatan setara 100 triliun ton TNT.
Hantaman itu kemudian menciptakan sebuah kawah raksasa selebar 115 mil, melontarkan berton-ton batu, debu, dan puing-puing ke atmosfer, hingga menyebabkan kegelapan global yang berujung pada musnahnya 80% kehidupan di Bumi.
Di tengah tingginya angka kepunahan itu, sejumlah mamalia kecil yang hidup sezaman dengan dinosaurus berhasil bertahan hidup. Dari kelompok bertahan inilah kemudian lahir berbagai jenis hewan yang kemudian mengalami revolusi bentuk, termasuk nenek moyang jauh manusia.
Jutaan tahun kemudian, manusia benar-benar hidup berdampingan dengan “dinosaurus jinak” yang kita kenal dengan istilah burung. (Britannica.com/Z-1)
