Fosil Dinosaurus Tertua Terungkap Akibat Hujan Deras yang Mengikis Tanah

Para peneliti di Brasil menemukan fosil dinosaurus(AFP/HANDOUT / Federal University of Santa Maria)

HUJAN deras yang melanda wilayah selatan Rio Grande do Sul, Brasil, memunculkan temuan yang mengejutkan yakni, fosil dinosaurus yang diyakini sebagai fosil tertua yang pernah ditemukan.

Penemuan langka ini membuka jendela baru bagi para ilmuwan untuk memahami kehidupan purba yang terkubur selama jutaan tahun lamanya.

Penelitian ini dilakukan oleh tim penggalian arkeologi yang dipimpin oleh ahli paleontologi Rodrigo Temp Muller dari Federal University of Santa Maria. Fosil yang mereka temukan berada dalam kondisi yang hampir utuh.

Baca juga : 200 Juta Tahun! Usia Fosil Dinosaurus Raksasa yang Ditemukan di Tiongkok

Spesimen tersebut diduga merupakan salah satu dinosaurus tertua di dunia dengan perkiraan usia mencapai 233 juta tahun yang lalu.

Kerangka ini ditemukan di dekat sebuah waduk di Kota Sao Joao do Polesine, yang terletak di negara bagian Rio Grande do Sul, Brasil.

Anggota tim menghabiskan empat hari untuk melakukan penggalian secara intensif untuk mengangkat balok batu yang menyimpan seluruh kerangka dinosaurus.

Baca juga : Dinosaurus Raksasa Sepanjang 30 Meter Ditemukan di Argentina, Fosilnya Merusak Jalan

Balok tersebut kemudian dibawa ke laboratorium untuk dianalisis lebih lanjut. Dari fosil itu, diperkirakan dinosaurus tersebut memiliki panjang 2,5 meter.

Pada awalnya, hanya terlihat beberapa tulang yang terpisah, namun setelah melakukan proses penggalian dan pembersihan material di sekitarnya, terungkap bahwa fosil tersebut ternyata hampir merupakan kerangka utuh.

Para peneliti di Brasil memperkirakan dinosaurus ini berasal dari keluarga Herrerasauridae, yakni sekelompok karnivora theropoda awal yang hidup pada periode Trias.

Fosil yang ditemukan memiliki tingkat pelestarian yang sangat baik dan berpotensi menjadi kerangka Herrerasauridae terlengkap kedua yang pernah ditemukan.

Herrerasauridae merupakan salah satu kelompok dinosaurus paling awal yang diketahui, mendominasi wilayah yang sekarang mencakup Brasil dan Argentina. Mereka berperan sebagai predator puncak di ekosistemnya sebelum akhirnya punah menjelang akhir periode Trias.

Ini bukan pertama kalinya tim Muller menemukan fosil dinosaurus yang menarik di kawasan tersebut. Pada 2019, mereka juga mengumumkan penemuan seekor dinosaurus karnivora lain yang berasal dari periode Trias.

Fosil yang ditemukan di dekat Santa Maria, Rio Grande do Sul, diberi nama Gnathovorax cabreirai. Spesies ini juga termasuk ke dalam keluarga Herrerasauride dan hidup pada periode yang hampir sama dengan temuan terbaru, yakni sekitar 233 juta tahun yang lalu.

Penemuan ini berpotensi memberikan wawasan penting tentang evolusi predator awal periode Trias menuju theropoda terkenal seperti Tyrannosaurus rex, yang baru muncul puluhan juta tahun setelah G. Cabreirai dan spesimen terbaru ini. (ntvnews.id/Z-1)