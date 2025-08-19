Cara Melihat Password WiFi di HP: Panduan Lengkap untuk Android dan iPhone

ilustrasi(freepik)

MENGETAHUI cara melihat password WiFi di HP sangat berguna saat kamu lupa kata sandi jaringan WiFi yang pernah tersambung. Baik kamu menggunakan Android atau iPhone, ada langkah-langkah mudah yang bisa diikuti tanpa perlu aplikasi tambahan. Artikel ini akan memandu kamu dengan cara sederhana yang cocok untuk pemula. Yuk, simak panduan lengkapnya!

Mengapa Perlu Tahu Cara Melihat Password WiFi di HP?

Kadang, kita lupa password WiFi rumah, kafe, atau tempat lain yang pernah kita sambungkan. Dengan mengetahui cara melihat kata sandi WiFi di HP, kamu bisa berbagi akses internet dengan teman atau perangkat lain tanpa harus mereset router. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukannya di Android dan iPhone.

Cara Melihat Password WiFi di HP Android

Untuk pengguna Android, cara melihat password WiFi di HP cukup mudah, terutama pada perangkat dengan Android 10 ke atas. Ikuti langkah-langkah berikut:

Langkah 1: Buka Pengaturan WiFi

Pergi ke menu Pengaturan di HP Android kamu, lalu pilih opsi WiFi. Pastikan kamu sudah tersambung ke jaringan WiFi yang ingin kamu lihat kata sandinya.

Langkah 2: Pilih Jaringan WiFi

Klik pada nama jaringan WiFi yang sedang terhubung. Biasanya, akan muncul opsi seperti "Detail Jaringan" atau "Bagikan".

Langkah 3: Lihat Kode QR atau Password

Pada beberapa perangkat Android, kamu bisa melihat kode QR. Pindai kode ini dengan aplikasi pemindai QR untuk melihat password. Jika opsi "Tampilkan Password" tersedia, kamu mungkin perlu memasukkan PIN atau sidik jari untuk melihat kata sandi dalam teks.

Catatan Penting untuk Android

Jika HP kamu tidak mendukung fitur ini, kamu bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti "WiFi Password Viewer". Namun, pastikan aplikasi tersebut aman dan diunduh dari sumber terpercaya seperti Google Play Store.

Cara Melihat Password WiFi di iPhone

Pengguna iPhone juga bisa melihat password WiFi, tetapi caranya sedikit berbeda. Berikut langkah-langkahnya:

Langkah 1: Buka Pengaturan WiFi

Buka aplikasi Pengaturan di iPhone, lalu pilih menu WiFi. Pastikan kamu sudah terhubung ke jaringan WiFi yang diinginkan.

Langkah 2: Akses Informasi Jaringan

Ketuk ikon informasi (i) di samping nama jaringan WiFi. Gulir ke bawah hingga menemukan opsi kata sandi.

Langkah 3: Tampilkan Password

Pada iOS 16 atau lebih baru, kamu bisa mengetuk opsi Password dan memverifikasi dengan Face ID, Touch ID, atau PIN untuk melihat kata sandi WiFi. Kamu juga bisa menyalinnya untuk dibagikan.

Catatan untuk iPhone

Jika kamu menggunakan iOS versi lama, kamu mungkin perlu mengakses kata sandi melalui iCloud Keychain di Mac yang tersinkronisasi dengan iPhone kamu. Pastikan fitur Keychain sudah aktif.

Tips Tambahan untuk Melihat Password WiFi

Periksa Router: Jika cara di atas tidak berhasil, cek bagian bawah router. Biasanya, password default tertulis di sana.

Jika cara di atas tidak berhasil, cek bagian bawah router. Biasanya, password default tertulis di sana. Gunakan Aplikasi Aman: Jika memilih aplikasi pihak ketiga, pastikan kamu membaca ulasan pengguna untuk menghindari malware.

Jika memilih aplikasi pihak ketiga, pastikan kamu membaca ulasan pengguna untuk menghindari malware. Perbarui Sistem Operasi: Pastikan HP kamu menggunakan versi Android atau iOS terbaru untuk fitur keamanan dan kemudahan akses.

Kesimpulan

Mengetahui cara melihat password WiFi di HP adalah keterampilan praktis yang bisa menghemat waktu. Baik di Android maupun iPhone, langkah-langkahnya cukup sederhana dan tidak memerlukan keahlian teknis. Jika kamu mengalami kesulitan, coba periksa router atau hubungi penyedia layanan internet. Dengan panduan ini, kamu bisa dengan mudah berbagi atau menggunakan kembali kata sandi WiFi kapan saja! (P-4)