7 Cara Mudah Melihat Password WiFi di HP, Dijamin Berhasil!

Cara melihat password wifi.(Freepik)

LUPA kata sandi WiFi? Jangan khawatir! Berikut adalah 7 cara melihat password WiFi di HP yang mudah dilakukan, baik di Android, iOS, maupun tipe HP lainnya. Ikuti langkah-langkah sederhana ini untuk menemukan kata sandi WiFi yang tersimpan di perangkatmu.

1. Melihat Password WiFi di Pengaturan Android

Untuk pengguna Android, cara termudah adalah melalui pengaturan WiFi di HP. Berikut langkahnya:

Buka Pengaturan di HP Android.

di HP Android. Pilih WiFi atau Jaringan & Internet .

atau . Klik jaringan WiFi yang tersambung atau sudah tersimpan.

Pilih opsi Bagikan (biasanya ditampilkan kode QR).

(biasanya ditampilkan kode QR). Password WiFi akan muncul di bawah kode QR.

Catatan: Fitur ini tersedia di Android 10 ke atas. Jika HP-mu versi lama, coba cara lain di bawah ini.

2. Gunakan Aplikasi Pihak Ketiga

Jika pengaturan bawaan tidak menampilkan kata sandi, kamu bisa menggunakan aplikasi seperti WiFi Password Viewer. Berikut caranya:

Unduh aplikasi dari Google Play Store.

Buka aplikasi dan izinkan akses yang diperlukan.

Pilih jaringan WiFi yang ingin dilihat kata sandinya.

Password akan ditampilkan di layar.

Pastikan hanya mengunduh aplikasi dari sumber terpercaya untuk menjaga keamanan data.

3. Cek Password WiFi di iPhone (iOS)

Pengguna iPhone juga bisa melihat kata sandi WiFi dengan mudah, terutama di iOS 16 atau lebih baru:

Buka Pengaturan dan masuk ke WiFi .

dan masuk ke . Klik ikon info (i) di samping jaringan WiFi yang tersambung.

Pilih opsi Password dan verifikasi dengan Face ID atau kata sandi.

dan verifikasi dengan Face ID atau kata sandi. Kata sandi WiFi akan ditampilkan.

Catatan: Jika menggunakan iOS versi lama, kamu mungkin perlu cara lain, seperti melalui iCloud Keychain.

4. Gunakan iCloud Keychain untuk iPhone

Jika kata sandi tidak muncul di pengaturan, coba akses melalui iCloud Keychain:

Pastikan iCloud Keychain aktif di HP-mu.

Buka Pengaturan > Nama Anda > iCloud > Kata Sandi .

> > > . Cari jaringan WiFi yang diinginkan.

Gunakan Face ID atau kata sandi untuk melihat kata sandi WiFi.

5. Lihat Password WiFi melalui Router

Kamu juga bisa melihat password WiFi di HP dengan mengakses pengaturan router:

Sambungkan HP ke jaringan WiFi.

Buka browser di HP dan masukkan alamat IP router (biasanya 192.168.1.1 atau 192.168.0.1).

Masukkan nama pengguna dan kata sandi router (cek di belakang router jika lupa).

Cari bagian Wireless Settings untuk melihat kata sandi WiFi.

6. Gunakan Fitur Berbagi WiFi

HP Android dan iPhone memiliki fitur berbagi WiFi yang menampilkan kata sandi dalam bentuk kode QR:

Buka pengaturan WiFi di HP.

Pilih jaringan WiFi yang sudah tersambung.

Pilih opsi Bagikan WiFi atau Share WiFi .

atau . Scan kode QR dengan HP lain atau baca kata sandi yang ditampilkan.

7. Reset Router jika Lupa Password

Jika semua cara di atas tidak berhasil, kamu bisa mereset router untuk membuat kata sandi baru:

Temukan tombol Reset di router (biasanya lubang kecil).

di router (biasanya lubang kecil). Tekan tombol reset dengan jarum selama 10-15 detik.

Router akan kembali ke pengaturan pabrik.

Atur ulang kata sandi WiFi melalui pengaturan router.

Catatan: Reset router akan menghapus semua pengaturan sebelumnya, jadi pastikan kamu tahu cara mengaturnya kembali.

Kesimpulan

Itulah 7 cara melihat password WiFi di HP yang bisa kamu coba. Mulai dari pengaturan bawaan, aplikasi pihak ketiga, hingga akses router, semua langkah di atas mudah diikuti. Pastikan kamu menggunakan cara yang sesuai dengan tipe HP-mu, baik Android maupun iOS.