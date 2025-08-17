7 Cara Mudah Melihat Password WiFi di HP, Dijamin Berhasil!

Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
LUPA kata sandi WiFi? Jangan khawatir! Berikut adalah 7 cara melihat password WiFi di HP yang mudah dilakukan, baik di Android, iOS, maupun tipe HP lainnya. Ikuti langkah-langkah sederhana ini untuk menemukan kata sandi WiFi yang tersimpan di perangkatmu.
Untuk pengguna Android, cara termudah adalah melalui pengaturan WiFi di HP. Berikut langkahnya:
Catatan: Fitur ini tersedia di Android 10 ke atas. Jika HP-mu versi lama, coba cara lain di bawah ini.
Jika pengaturan bawaan tidak menampilkan kata sandi, kamu bisa menggunakan aplikasi seperti WiFi Password Viewer. Berikut caranya:
Pastikan hanya mengunduh aplikasi dari sumber terpercaya untuk menjaga keamanan data.
Pengguna iPhone juga bisa melihat kata sandi WiFi dengan mudah, terutama di iOS 16 atau lebih baru:
Catatan: Jika menggunakan iOS versi lama, kamu mungkin perlu cara lain, seperti melalui iCloud Keychain.
Jika kata sandi tidak muncul di pengaturan, coba akses melalui iCloud Keychain:
Kamu juga bisa melihat password WiFi di HP dengan mengakses pengaturan router:
HP Android dan iPhone memiliki fitur berbagi WiFi yang menampilkan kata sandi dalam bentuk kode QR:
Jika semua cara di atas tidak berhasil, kamu bisa mereset router untuk membuat kata sandi baru:
Catatan: Reset router akan menghapus semua pengaturan sebelumnya, jadi pastikan kamu tahu cara mengaturnya kembali.
Itulah 7 cara melihat password WiFi di HP yang bisa kamu coba. Mulai dari pengaturan bawaan, aplikasi pihak ketiga, hingga akses router, semua langkah di atas mudah diikuti. Pastikan kamu menggunakan cara yang sesuai dengan tipe HP-mu, baik Android maupun iOS.
