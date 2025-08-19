Cara Melihat Sandi WiFi dengan Mudah dan Cepat di Berbagai Perangkat

ilustrasi(freepik)

PERNAH lupa sandi WiFi dan bingung bagaimana cara melihatnya? Tenang, kami punya panduan lengkap tentang cara melihat sandi WiFi di berbagai perangkat seperti HP, laptop, atau router. Ikuti langkah-langkah sederhana ini agar kamu bisa terhubung kembali ke jaringan WiFi tanpa ribet!

1. Cara Melihat Sandi WiFi di HP Android

Banyak ponsel Android menyimpan kata sandi WiFi yang pernah kamu gunakan. Berikut langkah-langkahnya:

Buka menu Pengaturan di HP Android kamu.

di HP Android kamu. Pilih opsi WiFi atau Jaringan & Internet .

atau . Klik jaringan WiFi yang sedang terhubung atau yang tersimpan.

Pilih opsi Bagikan (biasanya ada ikon QR code).

(biasanya ada ikon QR code). Scan kode QR atau lihat kata sandi yang muncul di bawahnya.

Catatan: Beberapa HP Android mungkin memerlukan akses root untuk melihat sandi secara langsung. Jika tidak ada opsi bagikan, coba metode lain.

2. Cara Melihat Sandi WiFi di iPhone

Pengguna iPhone juga bisa melihat kata sandi WiFi dengan mudah, terutama di iOS 16 ke atas. Begini caranya:

Masuk ke Pengaturan , lalu pilih WiFi .

, lalu pilih . Ketuk nama jaringan WiFi yang terhubung.

Pilih opsi Kata Sandi (mungkin perlu verifikasi Face ID atau Touch ID).

(mungkin perlu verifikasi Face ID atau Touch ID). Sandi WiFi akan ditampilkan, dan kamu bisa menyalinnya.

Tips: Jika kamu tidak menggunakan iOS terbaru, coba sinkronkan iPhone dengan iCloud Keychain untuk melihat sandi di Mac.

3. Cara Melihat Sandi WiFi di Laptop (Windows)

Untuk pengguna laptop Windows, kamu bisa menemukan sandi WiFi yang tersimpan dengan langkah berikut:

Buka Control Panel dan masuk ke Network and Sharing Center .

dan masuk ke . Klik nama jaringan WiFi yang sedang aktif.

Pilih Wireless Properties , lalu masuk ke tab Security .

, lalu masuk ke tab . Centang opsi Show characters untuk melihat kata sandi WiFi.

Catatan: Kamu harus sudah terhubung ke jaringan WiFi tersebut untuk melihat sandinya.

4. Cara Melihat Sandi WiFi di MacBook

Untuk pengguna MacBook, ikuti langkah-langkah ini untuk menemukan sandi WiFi:

Buka aplikasi Keychain Access (cari di Spotlight).

(cari di Spotlight). Ketik nama jaringan WiFi di kolom pencarian.

Klik dua kali pada nama jaringan, lalu centang Show Password .

. Masukkan kata sandi admin MacBook kamu untuk melihat sandi WiFi.

5. Cara Melihat Sandi WiFi di Router

Jika semua metode di atas tidak berhasil, kamu bisa cek langsung di router. Berikut caranya:

Buka browser dan masukkan alamat IP router (biasanya 192.168.0.1 atau 192.168.1.1 ).

atau ). Login dengan nama pengguna dan kata sandi router (cek di bagian belakang router, biasanya “admin”/“admin”).

Cari bagian Wireless Settings atau WiFi Setup .

atau . Sandi WiFi biasanya terlihat di kolom Password atau Network Key.

Tips: Jika sandi router diubah, kamu mungkin perlu reset router ke pengaturan pabrik. Hati-hati, ini akan menghapus semua pengaturan!

Tips Tambahan untuk Melihat Sandi WiFi

Pastikan kamu punya izin untuk mengakses jaringan WiFi tersebut.

Gunakan aplikasi pihak ketiga seperti WiFi Password Viewer (dengan risiko keamanan).

Simpan sandi di aplikasi pengelola kata sandi untuk kemudahan di masa depan.

Kesimpulan

Mengetahui cara melihat sandi WiFi sangat membantu saat kamu lupa kata sandi atau ingin berbagi dengan teman. Dari HP, laptop, hingga router, semua perangkat punya cara sendiri untuk menemukan sandi WiFi. Pilih metode yang paling sesuai dengan perangkatmu, dan pastikan kamu mengikuti langkah-langkah dengan hati-hati. Selamat mencoba! (P-4)