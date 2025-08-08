Mesin Cuci Pintar Xiaomi Hadir di Indonesia, Bisa Mencuci Lewat Smartphone

Xiaomi Mijia Front Load Washer Dryer(Dok.Xiaomi)

XIAOMI resmi meluncurkan mesin cuci pintar, Mijia Front Load Washer Dryer ke Indonesia. Membawa teknologi Artificial Intelligence of Things (AIoT), mesin cuci ini hadir dengan teknologi kecerdasan buatan yang canggih serta teknologi IoT yang mampu mengintegrasikan mesin cuci dengan ponsel. Memungkinkan pengguna melakukan aktivitas mencuci dari genggaman.

Untuk diketahui, AIoT adalah kombinasi teknologi kecerdasan buatan dengan infrastruktur Internet of Things untuk mencapai operasi IoT yang lebih efisien. Teknologi ini mampu meningkatkan interaksi manusia-mesin, serta meningkatkan manajemen dan analitik data dengan baik.

"Kami memahami bahwa bagi keluarga Indonesia, waktu adalah aset berharga. Mijia Front Load Washer Dryer kami hadirkan untuk memberikan kemudahan mencuci yang benar-benar effortless, hemat waktu dan tenaga, namun hasilnya tetap optimal. Inilah wujud komitmen Xiaomi dalam menghadirkan inovasi yang relevan dan bermanfaat untuk membantu pengguna Live Right, Live Smart dalam kesehariannya,” ujar Marketing Director Xiaomi Indonesia, Andi Renreng, dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (8/8).

Berikut rangkuman fitur yang ditawarkan Front Load Washer Dryer

1. Muat hingga 10,5 KG

Mijia Front Load Washer Dryer hadir dengan tabung menghadap ke depan yang luas, mampu menampung lebih dari 10,5kg pakaian dalam sekali penggunaan. Dengan ukuran tabung yang luas ini memungkinkan pengguna bisa mencuci sekitar 40-50 pakaian dalam sekali penggunaan.

"Dan untuk kapasitas pengeringan, itu mampu menampung sekitar 7 kilogram. Jadi, ini sebuah solusi bagi keluarga untuk melakukan aktivitas mencuci sekaligus tanpa perlu melakukannya berulang," ucap Andi.

2. Miliki lebih dari 30 Fitur Teknik Mencuci

Paling menarik perhatian dari mesin cuci pintar itu adalah kehadiran deretan fitur canggih yang mencapai 30 fitur. Fitur-fitur ini mencakup berbagai metode pencucian dari berbagai jenis bahan pakaian, memastikan pakaian terawat dengan baik meski dicuci dengan mesin.

Salah satu fitur andalan adalah teknologi Direct Drive Motor, yang mampu memberikan performa mencuci yang lebih senyap, minim getaran, dan tahan lama. Motor bekerja dengan presisi untuk menjaga kelembutan serat kain, memastikan pakaian tetap awet meski dicuci berulang kali. Perpaduan antara kapasitas yang besar, kebersihan maksimal, dan mesin yang powerful membuat proses mencuci benar-benar effortles.

Ada juga fitur Steam Wash yang mampu membunuh hingga 99,9% bakteri, kuman, dan virus, serta 100% bebas tungau. Hasilnya, pakaian tetap higienis, aman untuk bayi, anak-anak, maupun pemilik kulit sensitif. Fitur ini juga efektif untuk membersihkan seprai, handuk, dan kain tebal yang membutuhkan perlindungan ekstra.

3. Terintegrasi dengan Ponsel

Sebagai bagian dari ekosistem AIoT Xiaomi, Mijia Front Load Washer Dryer dapat terhubung dengan aplikasi Xiaomi Home sehingga pengguna dapat mengontrol mesin cuci kapan saja melalui smartphone.

Sederet pengaturan mesin cuci bisa dilakukan hanya dari ponsel, termasuk diantaranya pengguna dapat menjadwalkan pencucian, memilih suhu air, memantau proses cuci, hingga menyesuaikan kecepatan putaran.

4. Harga

Mulai 8 Agustus 2025, Mijia Front Load Washer Dryer sudah tersedia melalui kanal penjualan resmi Xiaomi Indonesia dengan penawaran spesial hanya Rp4.999.000. Selama periode promosi terbatas 8-10 Agustus 2025 bisa didapatkan dengan harga Rp4.799.000. (Rif/M-3)

