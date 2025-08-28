Transformasi Digital Jadi Modal Membangun Pilar Integritas Audit

CPA Days 2025(IAPI)

Transformasi digital telah mengubah hampir seluruh aspek bisnis, termasuk profesi audit dan akuntansi. Otomatisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), big data dan cloud computing mendorong efisiensi dan akurasi, sekaligus menuntut kompetensi baru bagi para profesional di bidang ini.

Menanggapi tantangan tersebut, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) bekerja sama dengan Universitas Airlangga menyelenggarakan CPA Days 2025 pada 27-28 Agustus 2025 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya dengan tema Guardians of Audit Quality in Digital Era.

Certified Public Accountant (CPA) atau akuntan publik bersertifikat membekali generasi muda khususnya mahasiswa audit dan akuntansi dengan wawasan audit modern, pemanfaatan big data serta penguatan etika dan profesionalisme. Acara ini menghadirkan pembicara internasional dan nasional dari kalangan akademisi, regulator dan praktisi.

Dekan FEB Unair, Dian Agustia, menegaskan bahwa profesi akuntan publik adalah profesi yang dipercaya masyarakat. Atas dasar hal tersebut, kompetensi harus dijaga melalui pembelajaran berkelanjutan. “Acara ini bukan sekadar seminar. Ada konferensi, kompetisi hingga call for paper. Semua diarahkan agar mahasiswa benar-benar siap menjadi akuntan publik yang profesional dan berintegritas,” ujarnya dilansir dari keterangan resmi, Kamis (28/8).

Sementara itu, anggota Dewan Pengurus Nasional IAPI periode 2021-2025, Dudi Muhammad Kurniawan, profesi akuntan publik memiliki tanggung jawab menjaga integritas dan kualitas praktik audit di tengah perubahan cepat akibat digitalisasi. Adapun Ketua Panitia CPA Days 2025, Afriliana menyampaikan bahwa IAPI membuka kesempatan kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk berkolaborasi dalam penyelenggaraan CPA Days mendatang.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh perguruan tinggi yang telah mengirimkan perwakilan terbaiknya untuk mengikuti rangkaian acara CPA Days 2025. Dengan semangat kolaborasi, CPA Days 2025 diharapkan menjadi katalis lahirnya

generasi auditor muda yang unggul dalam kompetensi teknis, menguasai teknologi serta berintegritas tinggi dalam menjaga kualitas audit," ujar Afriliana.

Afriliana menambahkan bahwa IAPI percaya, melalui kerja sama erat dengan perguruan tinggi, dunia profesi dan para pemangku kepentingan, Indonesia dapat mencetak pemimpin masa depan yang siap menghadapi tantangan global dan menjaga kepercayaan publik di era digital. (E-3)