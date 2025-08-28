Transformasi Digital Jadi Modal Membangun Pilar Integritas Audit

Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
Transformasi digital telah mengubah hampir seluruh aspek bisnis, termasuk profesi audit dan akuntansi. Otomatisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), big data dan cloud computing mendorong efisiensi dan akurasi, sekaligus menuntut kompetensi baru bagi para profesional di bidang ini.
Menanggapi tantangan tersebut, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) bekerja sama dengan Universitas Airlangga menyelenggarakan CPA Days 2025 pada 27-28 Agustus 2025 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya dengan tema Guardians of Audit Quality in Digital Era.
Certified Public Accountant (CPA) atau akuntan publik bersertifikat membekali generasi muda khususnya mahasiswa audit dan akuntansi dengan wawasan audit modern, pemanfaatan big data serta penguatan etika dan profesionalisme. Acara ini menghadirkan pembicara internasional dan nasional dari kalangan akademisi, regulator dan praktisi.
Dekan FEB Unair, Dian Agustia, menegaskan bahwa profesi akuntan publik adalah profesi yang dipercaya masyarakat. Atas dasar hal tersebut, kompetensi harus dijaga melalui pembelajaran berkelanjutan. “Acara ini bukan sekadar seminar. Ada konferensi, kompetisi hingga call for paper. Semua diarahkan agar mahasiswa benar-benar siap menjadi akuntan publik yang profesional dan berintegritas,” ujarnya dilansir dari keterangan resmi, Kamis (28/8).
Sementara itu, anggota Dewan Pengurus Nasional IAPI periode 2021-2025, Dudi Muhammad Kurniawan, profesi akuntan publik memiliki tanggung jawab menjaga integritas dan kualitas praktik audit di tengah perubahan cepat akibat digitalisasi. Adapun Ketua Panitia CPA Days 2025, Afriliana menyampaikan bahwa IAPI membuka kesempatan kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk berkolaborasi dalam penyelenggaraan CPA Days mendatang.
"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh perguruan tinggi yang telah mengirimkan perwakilan terbaiknya untuk mengikuti rangkaian acara CPA Days 2025. Dengan semangat kolaborasi, CPA Days 2025 diharapkan menjadi katalis lahirnya
generasi auditor muda yang unggul dalam kompetensi teknis, menguasai teknologi serta berintegritas tinggi dalam menjaga kualitas audit," ujar Afriliana.
Afriliana menambahkan bahwa IAPI percaya, melalui kerja sama erat dengan perguruan tinggi, dunia profesi dan para pemangku kepentingan, Indonesia dapat mencetak pemimpin masa depan yang siap menghadapi tantangan global dan menjaga kepercayaan publik di era digital. (E-3)
Menurut Ketua Dewan Sertifikasi IAPI, Aria Kanaka, modul yang di-launching merupakan bentuk nyata dukungan IAPI terhadap peningkatan kualitas pembelajaran serta kompetensi ujian.
Agus mengatakan, pelanggaran etik bagi akuntan publik bisa menimbulkan korupsi karena pekerjaan mereka mengaudit proyek, yang sebagian berkaitan dengan kerja pemerintah.
Program sertifikasi ini dirancang untuk membekali para peserta dengan keahlian investigasi yang mumpuni, berbasis pada Standar Jasa Investigasi (SJI) yang telah ditetapkan IAPI.
Beberapa bulan lagi, kita sudah memasuki masa pendaftaran ke perguruan tinggi. Salah satu jurusan paling favorit di fakultas ekonomi adalah akuntansi.
AKUNTAN publik sebagai investigator dalam bidang keuangan diharapkan semakin bertambah. Mereka akan memudahkan jaksa mendapatkan alternatif ahli investigasi dari yang sudah ada saat ini.
Setiap tanggal 4 September, masyarakat Indonesia memperingati Hari Pelanggan Nasional, momen penting yang mengingatkan seluruh perusahaan akan arti penting pelanggan sebagai aset utama.
Akses tur virtual ini tersedia dalam versi mobile, website, dan VR headset, dan menjadi yang pertama dan satu-satunya dapat diakses selama penerbangan di 100 lebih pesawat.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menghadirkan gebrakan berbeda dalam Karnaval Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia.
DIREKTUR SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal Abdullah, mengatakan, upaya untuk meningkatkan layanan BPJS Kesehatan tidak bisa jika hanya mengandalkan teknologi.
Transformasi digital memberikan alat untuk bekerja lebih efisien, merespons kebutuhan pelanggan, dan selaras dengan praktik terbaik global.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved