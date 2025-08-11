Headline
Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Genjot Daya Saing Profesi Akuntan Publik Lewat 12 Buku Modul CPA of Indonesia

Despian Nurhidayat
11/8/2025 22:30
Genjot Daya Saing Profesi Akuntan Publik Lewat 12 Buku Modul CPA of Indonesia
Ilustrasi(Dok IAPI)

Dalam meningkatkan kualitas dan daya saing profesi akuntan publik sekaligus menjawab tantangan perubahan standar, regulasi dan perkembangan teknologi yang semakin dinamis, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melaunching 12 buku modul Certified Public Accountant (CPA) of Indonesia.

Menurut Ketua Dewan Sertifikasi IAPI, Aria Kanaka, modul yang di-launching merupakan bentuk nyata dukungan IAPI terhadap peningkatan kualitas pembelajaran serta kompetensi ujian.
 
"Modul ini dibuat dengan bahan/materi perkuliahan terakhir sehingga bisa meningkatkan tingkat kelulusan dari para peserta ujian. Modul tersebut juga dirancang secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan profesi dan perkembangan praktik global terkini," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Senin (11/8). 

Aria menambahkan untuk saat ini modul tersebut Pre-order dan untuk selanjutnya bisa dipesan melalui IAPI ataupun marketplace. Untuk kepemilikan modul tersebut, Aria Kanaka menjelaskan bahwa kepemilikan modul tidaklah sebuah keharusan tetapi lebih kepada sebuah panduan untuk mengikuti ujian agar proses belajar mahasiswa/i menjadi lebih terarah.

Baca juga : Tegaskan Komitmen dalam Menjaga Profesionalisme dan Integritas Akuntan Publik Indonesia

"Ujian dengan mempergunakan modul bisa diikuti oleh mahasiswa/i mulai semester VI. Adapun launching modul hari ini diikuti oleh para akuntan publik, auditor yang ingin menjadi akuntan publik, kalangan umum serta perwakilan perusahaan dan akademisi," lanjut Aria.

Sementara itu anggota dewan sertifikasi - Sandra Aulia menambahkan bahwa IAPI merupakan asosiasi akuntan publik yang berstandar internasional.

Dengan standar internasional yang dimilikinya, IAPI lanjut Sandra harus memenuhi kompetensi yang ada di federasi akuntan internasional atau International Federation of Accountants (IFAC) maupun UU No. 5 tahun 2011.

Baca juga : Modul: Pengertian, Fungsi, dan Cara Membuatnya yang Mudah Dipahami

"Modul yang kami launching sudah disesuaikan dengan kompetensi global dalam standard internasional serta requirement yang diminta oleh undang-undang. Dengan demikan kehadiran modul selaras dengan kebutuhan seorang akuntan publik yang profesionalismenya dipercaya," papar Sandra. 

12 buku modul tersebut lanjut Sandra terdiri dari 2 level ujian yaitu level dasar dan level profesional. Untuk level dasar terdiri dari 5 modul dan level profesional terdiri dari 7 modul.

Modul-modul tersebut lanjut Sandra diantaranya berisi laporan keuangan, auditing, manajemen keuangan, perpajakan, sistem informasi hingga tata kelola dan risiko. 

"Modul yang disajikan semuanya sudah dikemas sedemikian rupa sehingga memenuhi international education standart dari IFAC yang telah ditentukan," jelas Sandra. (H-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved