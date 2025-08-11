Genjot Daya Saing Profesi Akuntan Publik Lewat 12 Buku Modul CPA of Indonesia

Ilustrasi(Dok IAPI)

Dalam meningkatkan kualitas dan daya saing profesi akuntan publik sekaligus menjawab tantangan perubahan standar, regulasi dan perkembangan teknologi yang semakin dinamis, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melaunching 12 buku modul Certified Public Accountant (CPA) of Indonesia.

Menurut Ketua Dewan Sertifikasi IAPI, Aria Kanaka, modul yang di-launching merupakan bentuk nyata dukungan IAPI terhadap peningkatan kualitas pembelajaran serta kompetensi ujian.



"Modul ini dibuat dengan bahan/materi perkuliahan terakhir sehingga bisa meningkatkan tingkat kelulusan dari para peserta ujian. Modul tersebut juga dirancang secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan profesi dan perkembangan praktik global terkini," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Senin (11/8).

Aria menambahkan untuk saat ini modul tersebut Pre-order dan untuk selanjutnya bisa dipesan melalui IAPI ataupun marketplace. Untuk kepemilikan modul tersebut, Aria Kanaka menjelaskan bahwa kepemilikan modul tidaklah sebuah keharusan tetapi lebih kepada sebuah panduan untuk mengikuti ujian agar proses belajar mahasiswa/i menjadi lebih terarah.

"Ujian dengan mempergunakan modul bisa diikuti oleh mahasiswa/i mulai semester VI. Adapun launching modul hari ini diikuti oleh para akuntan publik, auditor yang ingin menjadi akuntan publik, kalangan umum serta perwakilan perusahaan dan akademisi," lanjut Aria.

Sementara itu anggota dewan sertifikasi - Sandra Aulia menambahkan bahwa IAPI merupakan asosiasi akuntan publik yang berstandar internasional.

Dengan standar internasional yang dimilikinya, IAPI lanjut Sandra harus memenuhi kompetensi yang ada di federasi akuntan internasional atau International Federation of Accountants (IFAC) maupun UU No. 5 tahun 2011.

"Modul yang kami launching sudah disesuaikan dengan kompetensi global dalam standard internasional serta requirement yang diminta oleh undang-undang. Dengan demikan kehadiran modul selaras dengan kebutuhan seorang akuntan publik yang profesionalismenya dipercaya," papar Sandra.

12 buku modul tersebut lanjut Sandra terdiri dari 2 level ujian yaitu level dasar dan level profesional. Untuk level dasar terdiri dari 5 modul dan level profesional terdiri dari 7 modul.

Modul-modul tersebut lanjut Sandra diantaranya berisi laporan keuangan, auditing, manajemen keuangan, perpajakan, sistem informasi hingga tata kelola dan risiko.

"Modul yang disajikan semuanya sudah dikemas sedemikian rupa sehingga memenuhi international education standart dari IFAC yang telah ditentukan," jelas Sandra. (H-2)