Hari Pelanggan Nasional 2025: Momentum Transformasi Layanan di Era Digital

Setiap tanggal 4 September, masyarakat Indonesia memperingati Hari Pelanggan Nasional, momen penting yang mengingatkan seluruh perusahaan akan arti penting pelanggan sebagai aset utama. Perayaan tahun 2025 ini kembali menjadi ajang bagi para pemimpin perusahaan untuk menunjukkan keteladanan dalam melayani, sekaligus memperkuat budaya layanan yang menempatkan kepuasan pelanggan di posisi terdepan.
Hari Pelanggan Nasional pertama kali ditetapkan pada 4 September 2003 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Kala itu, peresmian berlangsung di Ballroom Hotel Shangri-La Jakarta dengan melibatkan 15 BUMN, Kementerian BUMN, dan Frontier Group. Tema perdana, Senyum Pelanggan Indonesia, menegaskan bahwa senyum dan kepuasan pelanggan adalah fondasi pertumbuhan perusahaan.
Penggagas Hari Pelanggan Nasional, Handi Irawan, yang juga CEO Frontier, menekankan bahwa gagasan ini lahir dari keyakinan sederhana: perusahaan hanya bisa bertahan dan bertumbuh bila mampu menjaga kepuasan pelanggan.
“Hari Pelanggan Nasional 2025 harus menjadi puncak apresiasi bagi pelanggan, di mana para pimpinan menunjukkan keteladanan dalam pelayanan,” ujarnya.
Perayaan kali ini juga menandai transisi penting dalam dunia layanan pelanggan. MBA, Chairwoman Next Gen Frontier Group of Companies & CX Expert, Yuliana Agung, mengungkapkan perusahaan kini bergerak dari human-led services menuju tech-led services yang didukung dengan hyper-personalization.
“Dengan teknologi, layanan bisa diberikan secara otomatis namun tetap sangat personal, sesuai kebutuhan tiap pelanggan. Inilah wajah layanan di Hari Pelanggan 2025,” jelasnya.
Lebih dari sekadar seremoni, Hari Pelanggan Nasional menjadi pengingat bahwa fokus pada pelanggan adalah kunci untuk bertahan di tengah kompetisi. Banyak perusahaan menjadikan momen ini sebagai ajang turun langsung melayani pelanggan, memberikan apresiasi, sekaligus mengumpulkan masukan berharga untuk strategi bisnis ke depan.
Tahun ini, peringatan Hari Pelanggan juga dimeriahkan dengan Service Quality Award (SQA) 2025 bertajuk IThinkCustomer Evening. Ajang penghargaan ini diinisiasi Carre, konsultan riset yang menyoroti kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Dari hasil riset Service Quality Index (SQI) 2025 di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Semarang yang melibatkan lebih dari 3.500 responden, sebanyak 287 merek layanan di Indonesia berhasil meraih penghargaan bergengsi.
Penghargaan ini menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus berinovasi menghadirkan pengalaman layanan yang ramah, cepat, mudah, dan solutif, sesuai dengan ekspektasi pelanggan yang semakin tinggi di era digital.
