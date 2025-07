MoodleMoot Indonesia 2025 Dorong Inovasi Corporate Learning Berbasis AI, Data, dan Moodle 5.0

Konferensi pers penyelenggaraan MoodleMoot Indonesia 2025.(MI/HO)

PCMAN mengundang para profesional dari dunia korporasi untuk berpartisipasi dalam MoodleMoot Indonesia 2025, yang akan digelar pada 21–22 Juli 2025 di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC), Tangerang Selatan.

Konferensi ini mengusung tema “Empowering Learning through Innovation with AI, Data, and Gamification” dan akan menampilkan inovasi terbaru dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis teknologi.

Di tengah kebutuhan industri untuk membangun tim kerja yang agile, kompeten, dan berbasis data, MoodleMoot hadir sebagai forum strategis bagi praktisi corporate learning, pengembang konten pelatihan, dan tim IT untuk mengeksplorasi potensi teknologi terkini dalam mendukung sistem pelatihan internal perusahaan.

Moodle 5.0 kini menghadirkan kemampuan integrasi dengan kecerdasan buatan (AI), learning analytics, dan gamifikasi, yang memungkinkan perusahaan membangun ekosistem pembelajaran yang terstruktur, terukur, dan dapat dipersonalisasi.

“Transformasi digital di lingkungan kerja tidak hanya soal tools, tapi juga strategi pembelajaran yang berkelanjutan dan berbasis data,” ujar Pony Halim, VP of Technology PCMan, selaku penyelenggara.

"Melalui MoodleMoot 2025, kami ingin menghadirkan inspirasi, studi kasus, dan solusi nyata bagi perusahaan yang ingin mengoptimalkan pengembangan SDM melalui teknologi," sambung dia.

Dalam acara ini, para professional L&D dapat menemukan pendekatan baru dalam mendesain pelatihan berbasis kompetensi dan personalisasi pembelajaran para karyawan. Serta, dapat memahami arsitektur dan flesibelitas integrasi Moodle 5.0 dengan sistem internal perusahaan seperti ERP, HRIS serta platform lainnya.

Acara ini akan menyuguhkan sesi seminar, studi kasus implementasi LMS di perusahaan, workshop teknis, serta demo solusi pelatihan digital berbasis Moodle yang relevan bagi dunia industri dan korporasi.

PT Pasifik Cipta Mandiri (PCMan) adalah penyedia solusi LMS berbasis Moodle yang telah mendukung transformasi digital di berbagai organisasi dan Perusahaan.

PCMan menyediakan layanan implementasi, integrasi sistem, dan pendampingan teknis yang memungkinkan korporasi membangun sistem pembelajaran internal yang scalable, aman, dan berbasis kebutuhan bisnis.

MoodleMoot Indonesia 2025 didukung oleh berbagai perusahaan teknologi yang memiliki peran strategis dalam pengembangan solusi digital learning, termasuk Sangfor, Xendit, Advan, Pax8, serta CITCOM (C-Level IT Community).

Kolaborasi ini membuka peluang sinergi antara industri dan teknologi untuk menciptakan workforce yang lebih siap menghadapi tantangan era digital. (Z-1)