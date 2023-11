Epson & Partner Gencar Kenalkan Produk Unggulan yang Ramah Lingkungan. 

DALAM seminar yang bertajuk 'Revolution & Transformation for Retail, F&B and Logistics', Epson dan partner mengenalkan produk unggulan ramah lingkungan di Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2023). Seminar ini diinisiasi oleh PT Data Retail Solution sebagai penyedia solusi yang hardware dan software yang diwakilkan oleh Yuri Risman, UROVO yang berfokus pada Enterprise/Industrial Tablet, PDT dan UHF RFID POS Mobile Computer yang diwakilkan oleh Mr Phill, CS Software berfokus pada ERP Module yang diwakilkan Stepphira dan Datadigi yang berfokus kepada POS system yang diwakilkan oleh Ashari. Setiap perusahaan tersebut memaparkan penjelasan penting dalam industri teknologi informasi (IT) di Indonesia. Baca juga: Epson Perkenalkan MyEpson Portal Perwakilan Epson Indonesia, Erwin Pribadi mengatakan seluruh jajaran produk Epson yang telah dipasarkan di Indonesia dibuat lebih ramah lingkungan. Dia menyebut sejumlah produknyajuga sudah memiliki lisensi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Menurut Erwin, kehadiran produk mencerminkan komitmen perusahaan untuk mendukung pengembangan industri lokal dan meningkatkan kontribusi Epson terhadap ekonomi nasional. "Salah satunya printer kami yang dipasarkan saat ini dibuat dengan bahan daur ulang plastik, tetapi kami rancang dengan teknologi canggih. Ini sebagai bentuk peran kami menciptakan kehidupan yang lebih baik," ungkap Erwin di Jakarta. Baca juga: Epson Gelar Seminar Bisnis dan Teknologi The Tech Revolution di Bengkulu "Selain ramah lingkungan, produk seperti printer juga dibekali dengan fitur-fitur yang canggih. "Printer ini bisa mengoptimalkan produktifitas kantor," terangnya. Selain itu, Epson juga memperkenalkan Printing Management Solution. Perangkat ini bisa mengelola pencetakan secara efisien dana bisa memudahkan penggunanya seperti pemantauan dan perbaikan, dan memberikan solusi digitalisasi yang praktis. "Produk kami merupakan solusi yang kuat dan terjangkau," imbuh Erwin. Dia menuturkan seminar ini memberikan pandangan yang mendalam bagaimana Epson Indonesia terus berupaya menjadi pelopor dalam inovasi menghadirkan produknya. Dia pun optimistis kehadiran jajaran produk Epson di Indonesia sudah memenuhi regulasi yang diterapkan oleh pemerintah dan akan terima dengan baik oleh masyarakat. Baca juga: Organisasi yang Adopsi AI Generatif Punya Keunggulan Kompetitif "Kami berharap melalui kegiatan ini dapat menginspirasi untuk berpikir kreatif dan berinovasi dalam menghadapi revolusi teknologi," tandas Erwin. Sementara itu dari perwakilan Data Retail Solution, Yuri Risman mengatakan, dengan semakin berkembangnya teknologi maka juga semakin banyak bidang yang ada dan perlu untuk dikembangkan. "Salah satunya adalah teknologi informasi. Ini merupakan bidang yang berkaitan erat dengan perkembangan teknologi. Tanpa adanya teknologi informasi mungkin perkembangan yang terjadi tidak akan semaju ini," jelas Yuri. PT Data Retail Solution, menurut Yuri, pihaknya menawarkan jasa perangkat lunak (software) untuk setiap perusahaan dengan harga yang terjangkau."Kalau soal harga bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen," kata dia. Baca juga: Pengertian Database: Jenis, Fungsi, dan Manfaatnya Pada perwakilan UROVO melalui Mr. Phill, mereka menghadirkan Enterprise Tablet (P8100P) dan Enterprise Mobile Computer yang sudah dilengkapi UHF RFID (DT50P). Kedua perangkat ini sudah dilengkapi IP67 sealing dan ketahanan terhadap jatuh hingga 1,2 meter. Pada pemaparan berikutnya dari CS Indonesia, Stepphira mengatakan Industri 4.0 saat ini sangat membutuhkan sebuah platform yang dapat mengumpulkan dan mengevaluasi data realtime secara komprehensif dengan menggunakan CS Business Software yang menawarkan perencanaan produksi lanjutan, akuntansi keuangan, manajemen gudang, manajemen proyek, eksekusi manufaktur, dan juga portal salesman secara mobile. Melalui Ashari, Datadigi Indonesia yang berfokus pada POS system ikut menawarkan produk-produk yang mendukung transformasi dan revolusi digital, seperti Android POS, Timbangan Digital dan juga sebuah system ‘self-order’ yang mungkin mulai banyak kita temui di salah satu restoran cepat saji.(RO/S-4)

DALAM seminar yang bertajuk 'Revolution & Transformation for Retail, F&B and Logistics', Epson dan partner mengenalkan produk unggulan ramah lingkungan di Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2023).

Seminar ini diinisiasi oleh PT Data Retail Solution sebagai penyedia solusi yang hardware dan software yang diwakilkan oleh Yuri Risman, UROVO yang berfokus pada Enterprise/Industrial Tablet, PDT dan UHF RFID POS Mobile Computer yang diwakilkan oleh Mr Phill, CS Software berfokus pada ERP Module yang diwakilkan Stepphira dan Datadigi yang berfokus kepada POS system yang diwakilkan oleh Ashari.

Setiap perusahaan tersebut memaparkan penjelasan penting dalam industri teknologi informasi (IT) di Indonesia.

Perwakilan Epson Indonesia, Erwin Pribadi mengatakan seluruh jajaran produk Epson yang telah dipasarkan di Indonesia dibuat lebih ramah lingkungan.

Dia menyebut sejumlah produknyajuga sudah memiliki lisensi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).

Menurut Erwin, kehadiran produk mencerminkan komitmen perusahaan untuk mendukung pengembangan industri lokal dan meningkatkan kontribusi Epson terhadap ekonomi nasional.

"Salah satunya printer kami yang dipasarkan saat ini dibuat dengan bahan daur ulang plastik, tetapi kami rancang dengan teknologi canggih. Ini sebagai bentuk peran kami menciptakan kehidupan yang lebih baik," ungkap Erwin di Jakarta.

"Selain ramah lingkungan, produk seperti printer juga dibekali dengan fitur-fitur yang canggih. "Printer ini bisa mengoptimalkan produktifitas kantor," terangnya.

Selain itu, Epson juga memperkenalkan Printing Management Solution. Perangkat ini bisa mengelola pencetakan secara efisien dana bisa memudahkan penggunanya seperti pemantauan dan perbaikan, dan memberikan solusi digitalisasi yang praktis.

"Produk kami merupakan solusi yang kuat dan terjangkau," imbuh Erwin.

Dia menuturkan seminar ini memberikan pandangan yang mendalam bagaimana Epson Indonesia terus berupaya menjadi pelopor dalam inovasi menghadirkan produknya.

Dia pun optimistis kehadiran jajaran produk Epson di Indonesia sudah memenuhi regulasi yang diterapkan oleh pemerintah dan akan terima dengan baik oleh masyarakat.

"Kami berharap melalui kegiatan ini dapat menginspirasi untuk berpikir kreatif dan berinovasi dalam menghadapi revolusi teknologi," tandas Erwin.

Sementara itu dari perwakilan Data Retail Solution, Yuri Risman mengatakan, dengan semakin berkembangnya teknologi maka juga semakin banyak bidang yang ada dan perlu untuk dikembangkan.

"Salah satunya adalah teknologi informasi. Ini merupakan bidang yang berkaitan erat dengan perkembangan teknologi. Tanpa adanya teknologi informasi mungkin perkembangan yang terjadi tidak akan semaju ini," jelas Yuri.

PT Data Retail Solution, menurut Yuri, pihaknya menawarkan jasa perangkat lunak (software) untuk setiap perusahaan dengan harga yang terjangkau."Kalau soal harga bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen," kata dia.

Pada perwakilan UROVO melalui Mr. Phill, mereka menghadirkan Enterprise Tablet (P8100P) dan Enterprise Mobile Computer yang sudah dilengkapi UHF RFID (DT50P).

Kedua perangkat ini sudah dilengkapi IP67 sealing dan ketahanan terhadap jatuh hingga 1,2 meter.

Pada pemaparan berikutnya dari CS Indonesia, Stepphira mengatakan Industri 4.0 saat ini sangat membutuhkan sebuah platform yang dapat mengumpulkan dan mengevaluasi data realtime secara komprehensif dengan menggunakan CS Business Software yang menawarkan perencanaan produksi lanjutan, akuntansi keuangan, manajemen gudang, manajemen proyek, eksekusi manufaktur, dan juga portal salesman secara mobile.

Melalui Ashari, Datadigi Indonesia yang berfokus pada POS system ikut menawarkan produk-produk yang mendukung transformasi dan revolusi digital, seperti Android POS, Timbangan Digital dan juga sebuah system ‘self-order’ yang mungkin mulai banyak kita temui di salah satu restoran cepat saji.(RO/S-4)