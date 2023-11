Menyiapkan Pelaku Bisnis agar Siap Bersaing di Era Kecerdasan Buatan

Sebuah konferensi dengan tema Unlocking Business Opportunities and Efficiency with Artificial Intelligence akan digelar di Semarang, pada Kamis (23/11). Konferensi yang diinisiasi Nexa, penyedia solusi digital ini akan membahas potensi dan cara memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, bagi pelaku bisnis, baik dalam meningkatkan efisiensi maupun membuka peluang bisnis baru. Konferensi ini akan mengundang akademisi dan praktisi teknologi ternama Indonesia dan juga akan dihadiri Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Nezar Patria, yang akan memaparkan keseriusan Pemerintah RI dalam mendorong pemanfaatan teknologi AI di Indonesia. Acara ini juga akan menghadirkan Ilham Habibie (Ketua Tim Pelaksana Wantiknas), Bambang Riyanto (Guru Besar ITB dan Co-Founder KORIKA), dan Pulung Nurtantio Andono (Guru Besar Universitas Dian Nuswantoro) yang akan berbicara potensi AI di lingkungan bisnis. Sementara itu Ditto Anindita (CEO Botika), Setiaji (Chief of DTO Kementerian Kesehatan), Megawati Khie (Director, Chanel of Strategic Partnership South East Asia, Google Cloud), Panji Wasmana (Director, National Technology Officer Microsoft Indonesia), dan Hana Abriyansyah (Pakar Cyber Security), akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dalam menyusun strategi implementasi AI. Teknologi AI dipastikan akan semakin penting bagi pelaku bisnis di masa depan. Studi McKinsey berjudul The State of AI in 2022 menyebut, pemanfaatan teknologi AI oleh perusahaan di seluruh dunia naik dua kali lipat dibanding tahun 2017. Area pemanfaatan AI pun terus meluas, dari 1,9 proses bisnis di tahun 2018 menjadi 3,8 proses bisnis di tahun 2022. Data ini menunjukkan, semakin banyak perusahaan yang melihat potensi AI dalam mendukung bisnisnya. Pemerintah Indonesia juga terus mendorong implementasi AI di Indonesia. Contohnya dengan peluncuran Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial RI (Stranas KA) 2020-2045 oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Strategi tersebut dibuat sebagai arah kebijakan nasional dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan. “Tiga pilar penting sebagai landasan kolaborasi dalam menghadapi masa depan AI adalah Policy (kebijakan), Platform (aplikasi), dan People (sumber daya manusia) atau disingkat 3P,” ungkap Nezar. Meski menawarkan potensi yang luar biasa, adopsi teknologi AI memang memiliki tantangan tersendiri. Studi Deloitte menunjukkan, tantangan terbesar adalah menyelaraskan inisiatif AI dengan tujuan bisnis, mengelola risiko, serta memberikan keyakinan kepada manajemen terkait inisiatif AI tersebut. Karena itulah di Next AI Level Conference ini, pembahasan juga akan difokuskan pada pengalaman perusahaan yang sukses mengimplementasikan AI. “Acara ini akan menghadirkan pembicara dari Google, Microsoft, dan Alibaba yang telah banyak membantu perusahaan global dalam implementasi AI,” ungkap Priyo Suyono (CEO Nexa), dalam keterangan resminya.(M-3)

