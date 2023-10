BDDC Soroti Urgensi Perlindungan Data di Era Digital

BERSAMA Digital Data Centres (BDDC), salah satu penyedia solusi data center di Jakarta, mengingatkan urgensi peningkatan perlindungan data di era digital yang kini tengah berlangsung.

"Ini penting untuk mengatasi tantangan yang meningkat akibat ancaman siber dan pentingnya mekanisme perlindungan data yang kuat," ungkap Head of Sales & Marketing BDDC Ellen Suryani dalam konferensi bertema No privacy without security: Cyber threats and data protection in Indonesia, di Jakarta, melalui siaran persnya, Kamis (19/10).

Menurut dia, dengan lanskap data center Jakarta yang terus berkembang maka privasi dan keamanan data di Indonesia amat diperlukan. Apalagi, ancaman siber yang mengincar lembaga swasta dan lembaga publik terus bertambah.

"Untuk itu, kebutuhan data center sebagai penyimpanan dan pengelolaan sentral untuk semua data menjadi semakin penting."

"Jadi, apa yang disediakan data center sebenarnya adalah ketersediaan data yang tinggi dan di atas itu, juga integritas dan kerahasiaan data. Dengan begitu, data center bisa menjaga aset kritis misi dari bisnis, individu dan bahkan pemerintah," kata Ellen.

Sejumlah topik penting lain ikut dibahas pada konferensi tersebut. Di antaranya ialah pentingnya kolaborasi antar lembaga, perlunya regulasi yang mendukung, serta bagaimana inovasi teknologi dimanfaatkan untuk meningkatkan keamanan data.

Acara itu juga menegaskan betapa krusialnya peran data center di era digital saat ini. Dengan semakin banyaknya data yang dihasilkan dan potensi ancaman yang kian kompleks, kebutuhan atas solusi yang efektif dan adaptif menjadi sangat penting.

"Kami berharap dengan kontribusi dan keahlian dari perusahaan seperti BDDC ini, Indonesia dapat terus meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ancaman siber serta menjaga privasi dan keamanan data di Indonesia," pungkas Ellen. (RO/S-2)