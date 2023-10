Asus Pasarkan Laptop Tipis Vivobook Go 14

ASUS resmi memperkenalkan Vivobook Go 14 (E1404F), laptop thin and light entry-level, Jumat (13/10). Dibanderol dengan harga mulai dari Rp6.299.000, Vivobook Go 14 (E1404F) hadir dengan desain bodi yang trendi, ringkas, dan ringan, juga tangguh karena mengantongi sertifikasi lolos uji ketahanan berstandar militer AS (US Military Grade MIL-STD-810H).

“Kualitas adalah salah satu pilar utama dari seluruh produk Asus. Mulai dari produk yang paling terjangkau hingga yang paling premium dan inovatif, Asus berkomitmen selalu memberikan kualitas produk yang terbaik,” ujar Asus Southeast Asia Regional Director Jimmy Lin dalam keterangannya.

“Vivobook Go 14 membuktikan bahwa laptop terjangkau pun dapat tampil dengan desain premium serta memiliki durabilitas terbaik,” sambung dia.

Vivobook Go 14 (E1404F) dihadirkan dengan desain yang modern dan dibekali dengan port yang sangat lengkap untuk mempermudah penggunanya. Selain itu, Vivobook Go 14 (E1404F) juga hadir dengan layar beresolusi Full HD yang dapat dibuka hingga 180 derajat sehingga laptop Rp6 jutaan ini lebih nyaman saat digunakan untuk sharing tampilan layer dengan kolega.

Baca juga: Asus Luncurkan Laptop ROG Baru yang Lebih Bertenaga

Salah satu aspek yang menonjol dari laptop ini adalah dimensinya yang ramping dan ringan. Dengan ketebalan bodi hanya 17,9 mm dan bobot sekitar 1,3 kg, Vivobook Go 14 (E1404F) bisa dengan mudah dimasukkan ke dalam tas dan dibawa ke mana-mana, ideal untuk orang-orang yang sering bepergian.

Selain itu, Vivobook Go 14 (E1404F) juga dilengkapi dengan berbagai port yang akan memudahkan koneksi dengan perangkat lain. Port yang tersedia mencakup USB Type-C yang mendukung transfer data cepat, USB Type-A yang kompatibel dengan berbagai perangkat, HDMI untuk kebutuhan presentasi atau hiburan, dan juga 3.5mm combo audio jack untuk kebutuhan audio.

Tidak hanya itu, laptop ini juga menawarkan kenyamanan ekstra saat digunakan berkat fitur keyboard Asus ErgoSense. Keyboard ini dirancang untuk memaksimalkan pengalaman mengetik, mengurangi kelelahan pada jari, dan meningkatkan produktivitas.

Kemudian Vivobook Go 14 (E1404F) menawarkan layar Full HD. Dengan layar Full HD, pengguna mendapatkan keuntungan dari tampilan visual yang lebih detil dan imersif, sangat membantu baik dalam kegiatan produktivitas maupun hiburan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pengguna mendapatkan kualitas visual terbaik dalam segala keadaan.

Layar di Vivobook Go 14 (E1404F) juga dilengkapi dengan fitur low-blue light yang telah disertifikasi oleh TUV Rheinland. Fitur ini bertujuan untuk meminimalisir radiasi sinar biru yang bisa berdampak negatif pada mata. Tidak hanya itu, desain layar laptop ini juga dibuat dengan NanoEdge Bezel, yang memungkinkan bezel layar tampil sangat tipis. NanoEdge Bezel tidak hanya meningkatkan rasio layar terhadap bodi, tetapi juga membuat tampilan secara keseluruhan menjadi lebih modern dan elegan.

Laptop ini ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 7000 U-Series terbaru yang menawarkan kecepatan dan efisiensi energi yang sangat baik sehingga hadir sebagai pilihan ideal untuk profesional muda, pelajar, dan content creator yang memerlukan perangkat dengan performa tinggi.

Baca juga: Ponsel Gaming Futuristik, ROG Phone 7 Dibandrol Mulai Rp10 jutaan

Selain prosesor yang powerful, Vivobook Go 14 (E1404F) juga menawarkan memori LPDDR5 dengan kapasitas hingga 16GB. Memori jenis ini menawarkan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya dan lebih hemat energi, yang akan berkontribusi pada durasi baterai yang lebih tahan lama. Kapasitas memori yang besar ini juga memungkinkan multitasking yang efisien, memastikan bahwa Anda dapat menjalankan banyak aplikasi sekaligus tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan.

Untuk penyimpanan, Vivobook Go 14 (E1404F) dilengkapi dengan NVMe PCIe SSD dengan kapasitas hingga 512GB yang menawarkan kecepatan akses data sangat cepat dibandingkan dengan SSD SATA atau HDD tradisional. Penggunaan NVMe PCIe SSD membuat waktu boot lebih singkat, akses file lebih cepat, dan pengalaman penggunaan yang lebih responsif. Kombinasi prosesor generasi terbaru, memori berkapasitas tinggi, dan penyimpanan yang cepat telah membuat Vivobook Go 14 (E1404F).

(RO/Z-6)