Coinfest 2023 Jadi Ajang Pembuktian Keseriusan Pemeirntah Kembangkan Potensi Blockchain

FESTIVAL terkait blockchain, aset kripto, dan web3 bertajuk Coinfest 2023 di Bali, 24-25 Agustus lalu menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan ekonomi digital Indonesia, termasuk pengembangan ekosistem blockchain.

VP of Operations Upbit Indonesia Resna Raniadi mengungkapkan, perwakilan pemerintah yang hadir dalam diskusi At The Table, di salah satu rangkain Coinfest 2023 itu, menunjukkan beberapa langkah strategis yang telah ditempuh, di antaranya dengan melakukan pengendalian aset digital yang dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

“Selain itu juga pembentukan bursa berjangka komoditi kripto, bursa kliring, dan depository oleh pemerintah yang diharapkan dapat memberi perlindungan terhadap masyarakat,” ujar Resna dalam keterangannya.

Dalam forum diskusi tersebut, para regulator terkait memaparkan program-program yang dijalankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menjelaskan langkah konkret yang dilakukan dalam mendukung ekonomi digital dengan memfasilitasi berbagai kemudahan bagi para kreator mendapatkan nilai lebih untuk produknya.

Langkah ini dilakukan melalui program andalan Lab NFT 10 minggu yang dilakukan di Bentara Budaya guna memberi siswa pemahaman mendalam tentang aspek teknis dan bisnis NFT.

“Kami juga melihat langkah nyata dan mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam membangun pemerataan infrastruktur digital di seluruh Indonesia dengan uji coba 5G dan optimasi 4G serta satelit di daerah tertinggal guna memastikan pemahaman literasi digital masyarakat merata di seluruh Indonesia,” tambah Resna.

Resna mengaku terhormat dan berterima kasih dapat bekerja sama dengan Asosiasi Blockchain Indonesia dan Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia dalam menghadirkan talkshow edukatif tersebut.

“Untuk kedepannya kami terus mendukung langkah langkah yang diambil oleh regulator dan asosiasi baik dalam hal apapun. Selain itu kami juga akan terus meningkatkan kinerja platform dan juga sistem kami, sehingga dapat mengimbangi permintaan pasar yang saat ini terus bertumbuh, ” tutup Resna. (Z-5)