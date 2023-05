Keamanan Siber harus jadi Prioritas Perusahaan Finansial

Kasus serangan siber yang menimpa Bank Syariah Indonesia (BSI) belum lama ini menunjukkan betapa pentingnya fokus pada keamanan siber bagi perusahaan finansial, termasuk ancaman Ransomware yang semakin meningkat. Bruce Hanadi, Chief Information Security Officer di snc.id, mengatakan serangan siber (termasuk serangan Ransomware), dapat mengancam keberlangsungan bisnis perusahaan, merugikan pelanggan, dan membahayakan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Perusahaan finansial seperti bank, asuransi, dan perusahaan investasi, kata dia, adalah target utama para penjahat siber, termasuk para pelaku Ransomware. Serangan ini menjadi lebih serius dengan adanya Ransomware yang dapat mengenkripsi data penting perusahaan dan menuntut pembayaran tebusan yang besar. Oleh karena itu, para pengelola perusahaan harus memperkuat sistem keamanan siber mereka agar dapat mencegah serangan, termasuk serangan Ransomware dan menjaga informasi nasabah tetap aman dan terlindungi.

Bruce menekankan pentingnya fokus pada keamanan siber bagi perusahaan finansial dalam menghadapi ancaman serangan Ransomware. Ia menyarankan agar perusahaan itu memperkuat sistem keamanan siber mereka dengan cara mengidentifikasi dan mengurangi risiko, meningkatkan kesadaran tentang keamanan siber di antara staf dan nasabah, mengimplementasikan teknologi yang terbaru dalam sistem keamanan siber mereka. “Tidak hanya fokus terhadap pencegahan tapi juga aktif mendeteksi dan memprediksi serangan dari jauh hari, 'prevention is a deal, detection is a must'."

Investasi dalam keamanan siber seharusnya tidak dipandang sebagai pengeluaran yang tidak produktif, melainkan sebagai investasi yang wajib bagi perusahaan finansial. Karena ancaman serangan siber, termasuk Ransomware, semakin meningkat dan semakin kompleks, sehingga dapat meminimalkan risiko serangan serta melindungi aset dan reputasi perusahaan.

“Serangan siber, termasuk serangan Ransomware, terhadap BSI adalah pengingat penting bahwa perusahaan finansial harus memprioritaskan keamanan siber dalam strategi bisnis mereka,” tegas Bruce, dalam keterangan resminya, Jumat (19/5)

Keamanan siber yang kuat dan terintegrasi, kata dia, harus menjadi fokus utama bagi perusahaan finansial, mengingat data yang mereka kelola sangat sensitif dan berharga.

