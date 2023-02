Komitmen Hadirkan Konten Beragam dan Bermanfaat, Nimo TV Gelar Malam Penghargaan Gala 2022

PLATFORM streaming langsung, Nimo TV akan menggelar malam penghargaan bagi para kreator konten dan partner terbaik di dunia live streaming sepanjang 2022 bertajuk Nimo TV Gala 2022 pada 22 Februari mendatang di Locca Sea House, Bali.

Seluruh rangkaian acara Nimo TV Gala 2022 dapat disaksikan secara langsung oleh seluruh penggemar di rumah melalui tayangan livestream resmi Nimo TV Indonesia.

Sepanjang 2022, Nimo TV telah mengadakan sejumlah event bergengsi bagi para kreator konten untuk memperebutkan sejumlah penghargaan. Terdapat 11 kategori penghargaan dengan 19 pemenang yang akan dipersembahkan kepada kreator konten dan partner berprestasi dan terpopuler.

Pada selebrasi yang berslogam “A New Rise of Entertainment” tersebut, Nimo TV juga akan meresmikan transformasi menjadi platform pan-entertainment live streaming. Menghadirkan kategori konten yang semakin beragam dan menghibur, antara lain live streaming di luar ruangan, sebagai jejaring sosial, program just chatting dan voice room, serta dengan lebih banyak konten kreatif lainnya yang berasal dari kreator dengan berbagai latar belakang yang berbeda.

“Nimo TV Gala telah menjadi acara tahunan yang sangat dinantikan oleh seluruh pengguna setia Nimo TV, content creator serta partner dalam industri live streaming. Gala tahun ini akan lebih menarik dari tahun sebelumnya, Nimo TV mengambil langkah besar untuk bertransformasi menjadi platform pan-entertainment dengan cakupan konten entertainment dan gim yang komprehensif. Langkah besar Nimo TV ini diharapkan dapat menginspirasi para content creator untuk selalu berkarya dan menggali potensi diri dalam menghadirkan konten yang menarik dan bermanfaat. Tentunya pengguna juga akan mendapatkan pengalaman yang lebih beragam,” ujar Veronica, Local Manager Nimo TV Indonesia.

Sejumlah kreator konten dan partner berprestasi serta terpopuler di Indonesia akan hadir dalam ajang Gala tersebut, antara lain LUX JEL, LUX TATA, ASV SANYA, SS SHANIC, SDM LULLABY dan masih banyak lagi.

Tidak hanya malam penghargaan bagi para insan live streaming, Nimo TV Gala 2022 akan menjadi malam euforia untuk para penggiat live streaming, dimana akan semakin meriah dengan kehadiran bintang tamu ternama tanah air dalam ranah esports dan berbagai penampilan yang akan memukau para penonton Nimo TV.

Kemeriahan Nimo TV Gala 2022 dapat diikuti secara langsung oleh seluruh penggemar dan masyarakat di rumah dengan mengikuti beragam aktivitas menarik dan inklusif berhadiah. (RO/OL-7)