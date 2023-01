DCT Agency Dirikan Kantor Pusat House of TikTokers di Digital Hub

SAAT ini profesi kreator konten di Indonesia sedang berkembang pesat. Hal itu terlihat dari banyaknya akun selebgram baru yang bermunculan dengan menciptakan konten unik dan menarik, baik dalam bentuk video, gambar, maupun teks. Konten ini dapat dibagikan melalui berbagai platform media sosial seperti YouTube, Instagram, hingga TikTok.

Peluang tersebut ditangkap oleh DCT Agency, salah satu startup yang bergerak di bidang talent management and advertising digital. Ia telah terafiliasi lebih dari 500 talents, 300 juta followers, dan 77 miliar views pada 2022.

Pada hari ini, Sinar Mas Land melalui Digital Hub menyambut baik kehadiran kantor pusat DCT Agency yang dinamakan dengan House of TikTokers berlokasi di Digital Loft, BSD City. Kantor startup tersebut diresmikan oleh Sandiaga Salahuddin Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), A. Zaki Iskandar (Bupati Tangerang) yang diwakili oleh Moch Maesyal Rasyid (Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang), David Nugroho (CEO House of TikTokers by DCT Agency), Michael Widjaja (Group CEO Sinar Mas Land), dan Irawan Harahap (CEO Digital Tech Ecosystem & Development Sinar Mas Land) di Digital Loft, BSD City, pada Jumat (27/1).

Seremoni itu juga bertepatan dengan grand opening Marketing Gallery Digital Loft, salah satu gedung perkantoran pertama yang dibangun di kawasan Digital Hub. Kehadiran House of TikTokers di Digital Hub dapat menjadi epicentrum video creator, terutama para TikTokers. Banyaknya kegiatan kreatif digital yang terjadi akan semakin melengkapi kebutuhan ekosistem Digital Hub di BSD City dan sekitarnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan dirinya sangat mengapresiasi langkah Sinar Mas Land melalui Digital Hub dalam membangun tech ecosystem and development di kawasan ini untuk menjadi Silicon Valley-nya Indonesia. Sebesar 60% dari peningkatan penjualan di sektor parekraf berasal dari konten-konten kreatif, sehingga memegang peran penting dalam mempromosikan sektor parekraf. Dengan pengguna sebanyak 92,07 juta, TikTok menunjukkan bahwa platformnya memiliki potensi untuk menjadi game-changer dalam industri konten hingga e-commerce.

"Sangat luar biasa tentunya bagi Digital Hub dan DCT Agency yang dapat menangkap peluang industri konten kreatif, sehingga bisa mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Untuk terus mendukung pertumbuhan tersebut, Kemenparekraf siap berkolaborasi yang lebih konkret dengan Digital Hub sebagai ekosistem digital yang terus berinovasi. Kami harap kolaborasi ini juga dapat membuka 4,4 juta lapangan kerja baru yang sejalan dengan target Kemenparekraf di tahun 2024," tutur Sandiaga.

CEO Digital Technology Ecosystem & Development Sinar Mas Land Irawan Harahap menjelaskan tingginya angka pengguna media sosial di Indonesia membuat industri ini berkontribusi signifikan dalam sektor teknologi digital. "Kami pun bangga bahwa Digital Hub dapat menyambut salah satu market leader nasional untuk social media management yakni DCT Agency yang akan berkantor dan masuk ekosistem kami. Kami berharap keberadaan House of TikTokers by DCT Agency di Digital Hub BSD City akan memudahkan langkah perusahaan ini untuk bersinergi dengan perusahaan teknologi digital lain di lingkungan ini. Sinar Mas Land juga berinvestasi di perusahaan potensial ini sehingga mereka dapat lebih berkembang dan berkontribusi untuk menggerakkan roda ekonomi kreatif Indonesia."

CEO House of TikTokers by DCT Agency David Nugroho menambahkan pihaknya melihat bahwa industri kreatif ini sangat cepat pertumbuhannya dan selalu bertransformasi. "Melalui momentum yang baik tersebut, saya mulai mengadopsi beberapa konten kreator dari berbagai kategori di antaranya dance, music, food and beverage hingga fesyen. Saya percaya bahwa kita dapat merubah banyak jiwa-jiwa khususnya di bidang Content Creating karena mereka memiliki dampak yang luar biasa, tidak hanya untuk dirinya sendiri melainkan berdampak juga kepada UMKM dan merek-merek yang sudah terbentuk sebelumnya. Saat ini, kami sudah memiliki empat layanan/kerja sama resmi (official) dengan TikTok. Pada 2022, TikTok Shop berhasil membukukan pendapatan sekitar Rp228 miliar untuk penjualan di TikTok. Pencapaian ini berkat kerja keras seluruh tim dan juga para kreator yang berada di bawah naungan DCT Agency."

House of TikTokers by DCT Agency menawarkan layanan digital marketing melalui Influencer dan Key Opinion Leader (KOL) dengan berbagai macam program yang menguntungkan. House of TikTokers by DCT Agency menyediakan empat layanan berbeda di antaranya KOL Campaign, TikTok Live E-commerce, serta TikTok Ads and Shop Manager yang bisa dipilih sesuai kebutuhan branding client. Perusahaan ini punya visi untuk terus berkembang ke berbagai platform selain TikTok dan menawarkan Software as a Service (SaaS) di masa depan. Saat ini, DCT Agency telah berhasil mendapatkan penghargaan sebagai 1st Best FnB MCN, Top 2 Best MCN, dan Nominated Best Fashion MCN dalam ajang TikTok Shop Indonesia Summit 2022 pada November lalu.

Untuk bergabung menjadi talent dalam House of TikTokers by DCT Agency, diperlukan sejumlah kualifikasi di antaranya bertalenta, mampu menunjukkan kinerja yang unggul dan baik, serta memiliki digital skills yang mumpuni. House of TikTokers by DCT Agency akan memberikan kesempatan bagi para konten kreator untuk berkolaborasi dengan brand maupun pelaku industri kreatif lain serta memberikan penghasilan tambahan yang menjanjikan. Tidak hanya itu, House of TikTokers by DCT Agency akan memberikan program people development untuk mengembangkan skills para konten kreator, seperti workshop dan training skill di bidang digital.

Kegiatan startup potensial itu akan berpusat di Lantai 2 dan 3 Marketing Gallery Digital Loft, BSD City. Digital Loft merupakan perkantoran yang didesain secara dinamis untuk menjadi ruang kerja para milennial. Area perkantoran ini telah dilengkapi dengan beragam fasilitas smart building/internet of things (IoT) seperti high flexibility and productivity data port, 24 hour-CCTV, facial recognition Door Security, door sensor alarm, video intercom & office monitor, light motion sensor, automatic roller shutter door, dan electronic delivery box yang dapat terhubung dengan ponsel pemilik unit. (RO/OL-14)