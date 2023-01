Young Entrepreneurs Summit The 12th UI Studentpreneurs: Tempat Berkumpulnya Startup

YOUNG Entrepreneurs Summit adalah salah satu mata acara dari The 12th UI Studentpreneurs. Acara ini menjadi wujud kontribusi nyata mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, untuk meningkatkan iklim kewirausahaan anak muda di Indonesia.

Young Entrepreneurs Summit (YES) menjadi wadah bagi para mahasiswa dan kalangan muda yang tertarik pada dunia bisnis dan sedang mengembangkan atau merintis usaha startup-nya.

YES UI menawarkan dua rangkaian acara, antara lain sharing session dan mentoring session, di mana keduanya berfokus untuk mengembangkan startup para peserta.

Seperti yang kita ketahui, saat ini badai pemutusan hubungan kerja (PHK) dari startup dan perusahaan sedang terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia.

Akibat pandemi covid-19, para startup harus beradaptasi dengan situasi perekonomian dan bisnis yang berubah-ubah.

Mengingat pentingnya topik ini, sharing session YES UI akan mengusung tema “When a Startup Faces a Storm, Layoffs are an Option: How to Sustain Your Startup?” yang akan dibawakan oleh pembicara ternama asal Indonesia.

Di sini, para peserta akan mendapatkan sharing langsung dari ahlinya dan akan mendapatkan tips-tips mempertahankan startup-nya untuk jangka panjang.

Tidak hanya itu, para peserta juga akan mendapatkan sesi mentoring eksklusif dari para mentor profesional yang berasal dari perusahaan ternama di Indonesia, seperti Gojek, Kita Bisa Indonesia, Tokopedia, Tiket.com, dan masih banyak lagi.

Di sini, para peserta berkesempatan untuk mengkonsultasikan permasalah mereka terkait bidang operasional, pemasaran, teknologi, keuangan, dan sumber daya manusia dengan para mentor.

Tentunya, pada sesi ini para tim peserta akan mendapat banyak insight yang dapat mendukung pertumbuhan startup mereka.

Pastinya acara ini akan sangat menarik dan dapat menambah wawasan serta koneksi untuk para pemilik startup.

Pasalnya, setelah 2 tahun pandemi yang mengharuskan acara ini diselenggarakan secara online (daring), akhirnya pada tanggal 4 Februari 2023 mendatang, Young Entrepreneur Summit The 12th UI Studentpreneurs akan diselenggarakan secara offline (luring).

Pendaftaran sudah dibuka sampai tanggal 15 Januari 2023 mendatang. Bagi kamu para pemilik startup yang tertarik dengan acara ini, segera kontak Instagram atau sosial media @studentpreneurs untuk dapatkan informasi lebih lengkapnya.