Produk 'Internet of Things' Beri Kemudahan Masyarakat Urban

TEKNOLOGI telah memudahkan dan membantu dalam melakukan aktivitas manusia. Bahkan kini teknologi dengan dukungan artificial inteligence terbukti dirasakan manfaatnya.

Merek ekosistem produk gaya hidup premium, IT (Immersive Tech), memperkenalkan 20 produk dari ekosistem smart home, dari dua kategori yakni home security dan home appliance untuk menjadikan rumah semakin pintar melalui kampanye #MakeITSmarter.

Langkah ini memastikan komitmen IT sebagai salah satu brand smart home terlengkap di Indonesia dengan katalog produk yang kini sudah mencapai 30 item.

Dalam konferensi pers, Rabu (31/8). Andre Tanudjaja, Project Director IT (Immersive Tech), mengatakan “Optimisme yang kami bawa dengan peluncuran koleksi terbaru dari IT ini mengiringi kesungguhan dan komitmen kami untuk menghadirkan produk IoT (Internet of Things) yang relevan dengan teknologi terkini, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat urban."

"Teknologi yang makin user friendly, didukung oleh serta konektivitas internet yang meluas dan membaik akan mempercepat adopsi perangkat seperti ini di Indonesia," ujarnya.

Interoperability cross brand dan cross device juga akan meningkatkan minat masyarakat.

Apalagi, kata Andrea, produk IT sekarang sudah dapat dikontrol lewat asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant seperti IT Smart Robot Vacuum Cleaner dan IT Smart Power Socket.

Melalui 20 produk yang diluncurkan, pengguna IT dapat menjadikan rumahnya lebih aman dengan IT Smart WiFi Doorlock X3.

Selain itu, bebas dari rasa khawatir karena bisa mengakses kondisi rumah dan keluarga tercinta secara langsung dengan berbagai pilihan IT Smart CCTV.

IT Smart CCTV.mendapatkan rasa tenang melalui sensor IT Smart Alarm Gas Detector serta IT Smart WiFi Door Window Sensor S02.

"Pengguna bisa merasakan rumah yang memudahkan dengan IT Smart Curtain MT750 untuk membuka atau menutup tirai secara otomatis yang dikendalikan melalui aplikasi," jelas Andre.

Dengan IT Smart Power Socket, pengguna bisa mengendalikan perangkat konvensional dari jarak jauh, begitu pula dengan IT Smart WiFi Universal IR Remote S06 untuk menyalakan atau mematikan perangkat berbasis infrared dari jarak jauh.

IT juga menghadirkan produk yang mendukung rumah yang bersih dan nyaman melalui IT Smart Robot Vacuum Cleaner GS01 yang bisa membersihkan lantai rumah secara mandiri dan terjadwal.

"Tidak ketinggalan IT Smart Air Purifier bisa memastikan kualitas udara untuk menjamin kesehatan anggota keluarga," jelasnya.

"Integrasi adalah salah satu tren besar di kategori smart home dan telah menjadi suatu ekspektasi dasar, bukan lagi suatu kemewahan," ujar Andre.

Perangkat pintar dari IT dengan mudah bisa dikendalikan dari satu smartphone saja berkat aplikasi IT Smart yang dikembangkan bersama Tuya Smart.

"Koleksi produk smart home terbaru dari IT (Immersive Tech) telah mengadopsi tren interoperability atau mampu “berkomunikasi” satu sama lain, cross brand, cross device dan cross platform,'" paparnya.

Perangkat IT (Immersive Tech) kini dapat dikontrol menggunakan virtual assistant Siri dari Apple dan Google Assistant dari Android, dua sistem operasi terbesar saat ini.

Komunikasi dengan perangkat ekosistem lainnya juga bisa dimungkinkan seperti smart speaker atau smart watch.

"Dengan peningkatan kemudahan cara pakai, konsumen tak perlu menjadi seorang tech expert untuk mengoperasikan perangkat smarthome IT (Immersive Tech)," ujarnya. (RO/OL-09)