Teknologi CAD 3 Dimensi Keluarkan Versi Paling Mutakhir

KEMENTERIAN Perindustrian bekerja sama dengan PTC dan PT ACA Pacfic sebagai distributor resmi dari product PTC untuk memberikan wawasan teknologi design manufacture. Teknologi CAD manufacture design untuk mendukung digitalisasi industri 4.0 terhadap perkembangan industri di Indonesia, Creo 9, diperkenalkan, Kamis (4/8).

“Kami, PT ACA Pacifiic bersama PTC memperkenalkan Creo sebagai salah satu product software manufacture CAD design dari PTC mudah dipelajari dengan mulus,” ungkap Country Manager ACAPacific, Wiranto di Jababeka, Cikarang, Kamis (4/8).

Menurut dia, hadirnya Creo 9 akan membawa designer dari fase awal desain produk hingga manufaktur dan seterusnya. Teknologi ini dapat menggabungkan fungsi yang terbukti kuat dengan teknologi baru seperti desain generatif, Augmented Reality, simulasi real-time, manufaktur aditif, dan IoT, untuk melakukan iterasi lebih cepat, menghemat biaya, dan meningkatkan kualitas produk.

Baca juga: Pemekaran Dianggap Mengutamakan Kesejahteraan Papua

“Dunia pengembangan produk bergerak dengan sangat cepat, dan Creo CAD software product dari PTC dapat memberikan alat transformatif yang Anda butuhkan untuk membangun keunggulan kompetitif dan mendapatkan pangsa pasar,” jelas dia.

Adapun, berbagai fitur dari CREO 9 User Experience yang ditemukan pada versi sebelumnya di Creo 5 sampai Creo 8 seperti Additional Commands for Showing and Hiding, Show only & Show all except dan lainnya akan ditemukan lagi di CREO 9. Selain itu, CREO 9 juga menambahkan 7 fitur baru yakni, Streamlined children feature handling workflows when deleting or suppressing features; Toolbar in model trees for improved usability , Clearer organization of model tree filters, Enhanced Design Items tree to support features in custom groups, New quilt/body evolution tree, Relationship viewer enhancements, Improved multibody workflows.

“Ini adalah CAD software manufacture terbaik di dalam persaingan pengembangan industri 4.0. Anda akan menemukan semakin banyak perkembangan yang kami berikan dalam upaya memberikan yang terbaik untuk pelanggan kami menjadi lebih produktif,” tandas dia.

Peluncuran Creo 9 diadakan di dua kota besar, yakni di daerah manufaktur Cikarang Jababeka pada Kamis (4/8) dan Surabaya, Selasa (16/8) mendatang. (R-3)