Kemenkominfo Gandeng Oracle Academy untuk Bekali Para Mahasiswa dan Pendidik

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kemenominfo) RI dan Oracle Indonesia telah menandatangani kesepakatan untuk mengintegrasikan program Oracle Academy ke dalam inisiatif Kemenkominfo pada program Digital Talent Scholarship, Fresh Graduate Academy (DTS FGA).

Program ini ditujukan untuk melatih 1.200 pendidik dan 15.000 siswa di seluruh Indonesia selama 4 tahun ke depan,

Kolaborasi juga ini menyediakan platform bagi lebih dari 100 lembaga pendidikan tinggi di Tanah Air untuk bergabung dengan program pendidikan filantropi Oracle.

Oracle Academy menawarkan kepada institusi dan pendidik untuk mendapatkan akses ke berbagai sumber daya pengajaran dan pendidikan, termasuk kurikulum, sumber daya pengajaran dan pembelajaran, perangkat lunak, teknologi cloud, lingkungan praktik, dan banyak lagi.



Program DTS FGA adalah program peningkatan kompetensi di bidang teknologi infomasi dan komunikasi (TIK) yang berfokus pada pemberian pelatihan kepada mahasiswa tingkat akhir dan lulusan baru universitas dalam kemitraan dengan organisasi teknologi terkemuka.

Perjanjian tersebut dapat membantu Kemenkominfo untuk menyaiapkan lulusan dengan keterampilan teknologi siap kerja dalam upaya meningkatkan kemampuan kerja mahasiswa dengan keterampilan digital yang mereka butuhkan untuk kesuksesan karire.



“Kami menyambut baik kesempatan untuk bermitra dengan Oracle Academy dalam mendukung Program Beasiswa Digital Talent, khususnya di Fresh Graduate Academy," Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kemenkominfo, Hary Budiarto, dalam keterangan pers, Selasa (19/3).

"Mata kuliah yang berfokus pada teknologi Oracle adalah bagian dari kompetensi inti yang dibutuhkan oleh berbagai industri," jelasnya.

"Melalui Oracle Academy, kami berharap pendidikan ini dapat meningkatkan keterampilan dan kapasitas mahasiswa dan lulusan untuk menarik kesempatan kerja dan menjadi wirausahawan kelas dunia,” tutur Hary.

Kolaborasi ini dapat memungkinkan pendidik untuk mengikuti teknologi dan perangkat lunak yang selalu berubah untuk membantu mempersiapkan siswa menghadapi masa depan mereka, memberdayakan mereka untuk memfasilitasi pembelajaran siswa yang inovatif di dalam dan di luar kelas.

Para mahasiswa dan pendidik akan memiliki akses ke kurikulum utama, termasuk Java Fundamentals, Java Foundations, Java Programming, Artificial Intelligence with Machine Learning in Java, Database & Design & Programming with SQL, Programming with PL/SQL, Oracle Application Express-Application Development Foundations, Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Foundations I & II dan Primavera P6 Professional Project Management Fundamentals.



“Pengetahuan dan keterampilan komputasi dapat membuka pintu ke berbagai karir di seluruh industri. Oracle Academy bekerja sama dengan para pendidik di seluruh dunia untuk membantu memberikan pendidikan komputer kepada jutaan siswa dan membantu mengubah kehidupan," kata Davian Omas, Managing Director, Oracle Indonesia.

"Kami sangat antusias untuk mendukung inisiatif DTS dan membantu siswa Indonesia mempersiapkan diri untuk sukses dengan pengalaman komputasi langsung dan keterampilan teknologi dunia nyata," jelasnya.

"Kolaborasi dengan MCI ini memperkuat komitmen kami untuk membantu siswa menjadi inovator dan pemimpin teknologi,” tambah Davian Omas. (RO/OL-09)