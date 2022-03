Digital Operation Center ACC 'Berijalan' Diresmikan di Yogyakarta

ASTRA Credit Companies (ACC), perusahaan pembiayaan pertama Astra, meresmikan Digital Operation Center pada Rabu (23/3).

Peresmian tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Bupati Sleman Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo, Director in Charge Astra Financial & Logistic Suparno Djasmin, serta Presiden Direktur Astra Credit Companies Siswadi didampingi segenap Board of Director ACC.

Gedung Digital Operation Center yang beralamat di Jalan Pringgodani I A, Sleman, Yogyakarta ini merupakan pusat operasional berbasis digital untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dan partner bisnis.

Sri Sultan Hamengku Buwono X menyambut baik berdirinya Digital Operation Center dan menyampaikan apresiasi kepada Astra Group.

Dalam kata sambutannya beliau mengatakan,“Saya sangat mengapresiasi Astra karena melihat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang berpotensi untuk berinvestasi jangka panjang di bidang digital dan teknologi.”

Sri Sultan juga berharap Digital Operation Center dapat berkontribusi dan memberikan manfaat bagi Astra dan juga masyarakat di Yogyakarta.

Direktur Business Development & Information Technology yang membawahi fungsi digital ACC Mohammad Farauk mengatakan,“Digital Operation Center (DOC) ini merupakan perwujudan dari inisiatif berkesinambungan dari perjalanan digital ACC dengan semangat untuk memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik untuk pelanggan.”

DOC mengusung konsep sentralisasi proses berbasis teknologi dengan menggunakan sistem kerja agile workforce untuk tiga pilar bisnis, yaitu Operations Center, Telephony Center, dan Techno Center.

Sentralisasi proses di DOC menggabungkan beberapa fungsi operasional yang sebelumnya tersebar di cabang-cabang ACC menjadi terpusat dengan bantuan digitalisasi.

Konsep teknologi yang ditonjolkan DOC yaitu proses yang seamless dengan connectivity yang lebih menyeluruh dengan partner otomotif, asuransi, payment channel, e-commerce dan verification technology sehingga proses yang dihasilkan lebih cepat dan tepat yang pada akhirnya dapat dirasakan oleh Pelanggan.

Sentralisasi proses dan teknologi tersebut didukung oleh sistem kerja yang juga fleksibel sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja dari Yogyakarta melalui kerja sama dengan berbagai universitas dan komunitas.

Kota Yogyakarta, sebagai kota pelajar, dipilih karena memiliki potensi SDM yang besar dalam pengembangan digital, yang sejalan dengan fokus digitalisasi ACC.

“Sampai dengan Februari 2022, kami telah bekerja sama dengan lebih dari 400 mitra aktif lokal untuk penempatan fungsi Operations Center & Telephony Center,” tambah Farauk.

Gedung Digital Operation Center dibangun di atas lahan seluas 1.647 meter persegi dan bangunan seluas 6.913 meter persegi yang terdiri dari 8 lantai.

Gedung Digital Operation dibangun dengan desain interior bergaya industrial modern dengan aksen mural di dinding. Gedung Digital Operation Center juga dibuat ramah lingkungan dengan memasang solar panel.

Perkenalkan entitas 'Berijalan'

Adapun entitas yang menaungi Digital Operation Center. yaitu PT Cipta Sedaya Digital Indonesia yang merupakan salah satu entitas dari anak perusahaan ACC yang bergerak di bidang layanan dan pengembangan teknologi informasi.

Di kesempatan yang sama, ACC memperkenalkan berijalan yang akan digunakan sebagai branding PT Cipta Sedaya Digital Indonesia.

Logo berijalan terdiri dari tiga elemen utama yaitu Solution Ways, Sparks of Innovations, dan Collaborations.

Tiga elemen utama tersebut dipertemukan dalam memberi jalan serta menjadi tempat kolaborasi dalam perusahaan, memberikan layanan yang solutif, komprehensif, aman dan tersentralisasi, dengan tujuan masa depan yang terbaik.

'Berijalan' Digital Operation Center telah mendukung pengembangan layanan digital di perusahaan pembiayaan di grup ACC yaitu PT Astra Sedaya Finance, PT Astra Auto Finance dan PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance guna meningkatkan layanan bagi para debiturnya.

Selain itu, 'Berijalan' Digital Operation Center juga sudah mendukung pengembangan layanan digital dari PT Sedaya Multi Investama, PT Astra Auto Digital, PT Astra Kreasi Digital serta PT Astra Integrasi Digital.

Tidak akan berhenti sampai di sini, berijalan Digital Operation Center akan terus berkembang bersama partner baru lainnya. (RO/OL-09)