Tingkatkan SDM Digital,  Blibli Gelar BOLD 2 

BERKOMITMEN dalam menghadirkan pengalaman ekosistem berbelanja memuaskan, talenta sumber daya manusia menjadi salah satu kunci keberlanjutan bisnis. Melanjutkan upaya untuk menghadirkan learning environment berkelanjutan, Blibli menggelar Bliblioneers Learning Day (BOLD) 2 secara virtual pada 25 Februari 2022.

Di tahun kedua penyelenggaraannya, festival belajar bertajuk “Beyond All Limits” ini merangkum komitmen nyata Blibli dalam memastikan dan mendukung pengembangan diri segenap karyawan Blibli, termasuk tenaga magang dan outsourcing untuk sigap menghadapi tantangan ekonomi digital yang sangat kompetitif dan tumbuh dengan cepat.

Executive Vice President People Operations and General Services Blibli Sandra Kurniawan mengatakan, pihaknya mengetahui bahwa saat ini, industri e-commerce berkontribusi sebesar 34% dalam perkembangan ekonomi digital. Berangkat dari hal tersebut, Blibli berkomitmen untuk menyiapkan Bliblioneers dalam menghadapi tantangan dan berkontribusi dalam memajukan ekonomi digital Indonesia.

Dalam program BOLD 2, Bliblioneers diberikan kesempatan setara untuk mempelajari hard skill dan soft skill terkini dari pembicara berkualiitas dan ahli dibidangnya.

"Kami berharap akan lahir lebih banyak pemimpin masa depan dan mentor terbaik di bidangnya yang akan menjadi mesin penggerak keberlanjutan bisnis kami," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Baca juga : Sea Labs Indonesia Siap Wadahi 1.000 Talenta Digital

BOLD 2 hadir dalam lima segmen, yakni bisnis, kepemimpinan, operasional, teknologi, dan pengembangan diri. Menurut data yang dirilis oleh Bank Dunia, saat ini Indonesia dinyatakan defisit tenaga kerja di sektor digital sebanyak 600.000 tiap tahunnya, festival ini diharapkan mendorong lahirnya talenta dengan kualitas bersaing untuk berkontribusi lebih besar pada sektor ekonomi digital.

Kali ini BOLD menghadirkan 17 pembicara kompeten dari dalam dan luar negeri, mulai dari dari para industry leaders, pembuat kebijakan hingga selebritas. Di antaranya adalah penulis buku The Values Compass Mandeep Kaur Rai, peneliti senior pada program Pengembangan Vaksin Astrazeneca di Universitas Oxford Carine Joe, Academic Director of Oxford Institute of Retail Management Jonathan Reynolds, mantan Menteri Pertambangan Kuntoro Mangkusubroto, Shriganesh dan Patriush Singh dari Quinbay, serta duet Erwin Parengkuan dan Becky Tumewu dari Talkinc.

Sandra menjelaskan, didirikan pada tahun 2011, ekosistem teknologi dan bisnis Blibli terus berkembang hingga kini mencakup sektor business to consumer (B2C), business to business (B2B), business to business to consumer (B2B2C), dan business to government (B2G).

Saat ini Blibli memiliki lebih dari 1600 karyawan yang tersebar di beberapa kota di Indonesia, Jabodetabek, Bandung, Semarang, Solo, Jogjakarta, Surabaya, Bali, Makassar dan Medan.

“Sebagai perusahaan e-commerce terpercaya di Indonesia, Blibli akan terus meningkatkan kemampuan Bliblioneers yang didominasi kaum muda agar selalu kompeten dan terdepan dalam memberikan Customer Satisfaction First,” tutup Sandra. (RO/OL-7)