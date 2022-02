Kembangkan Blockchain, Tokocrypto dan BRI Ventures Umumkan 13 Startup Inkubator TSBA 

PLATFORM perdagangan kripto, Tokocrypto dan BRI Ventures telah mengumumkan daftar peserta angkatan perdana Tokocrypto Sembrani Blockchain Accelerator (TSBA), program akselerator yang dirancang khusus untuk mendongkrak pertumbuhan beragam startup Blockchain di Indonesia.

Melalui TSBA, Tokocrypto dan BRI Ventures berkolaborasi menghadirkan mentor ternama dari dunia blockchain internasional, menyusun kurikulum yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan startup blockchain, dan memberikan startup-startup yang terpilih akses untuk membangun jaringan.

“Ke-13 startup yang terseleksi ini adalah refleksi bagaimana dunia blockchain sedang berkembang pesat di Indonesia dan ini hanyalah permulaan. Dua tahun lalu kata blockchain adalah istilah yang asing, namun sekarang beragam startup bermunculan dengan berbagai inovasi, dari NFT, Decentralised Finance, bahkan GameFi,” ucap Pang Xue Kai, CEO Tokocrypto.

CEO BRI Ventures Nicko Widjaja mengungkapkan, pihaknya melihat blockchain adalah bagian penting di masa depan internet, yang akan menjadi penggerak dari ekonomi digital.

"Kegiatan ini tentunya sejalan dengan semangat BRI Group dalam memajukan perekonomian Indonesia melalui pengembangan dunia usaha berbasis inovasi. Kami berharap ke depannya akan ada lebih banyak lagi pengembangan use cases di berbagai sektor menggunakan teknologi blockchain," ujarnya.

Setelah melalui proses penyaringan ketat, sebanyak 13 startup dipilih untuk memasuki tahap program selanjutnya. Selama 2 bulan ke depan, startup-startup ini akan melalui serangkaian aktivitas dan pelatihan yang akan dipandu oleh nama-nama terdepan di dunia blockchain internasional.

Sejumlah nama tersebut di antaranya Tamar Menteshashvili dari Solana Labs, Ajey Gore dari Sequoia Capital, Nicole Zhang dari Binance Labs, YY Lai dari Signum Capital, Charles D’Haussy dari Consensys, dan Nicko Widjaja dari BRI Ventures.

Peserta yang berhasil lolos seleksi diharapkan dapat bekerja sama dengan Tokocrypto dan BRI Ventures untuk turut membangun ekosistem blockchain di Indonesia.

Ke-13 startup yang berhasil lolos seleksi program TSBA, diantaranta Avarik Saga (startup GameFi yang mengusung konsep game Japanese RPG 2D di jaringan ethereum), VCGamers (marketplace yang menjual item-item gim virtual dan voucher), Nanovest (sarana jual beli dan investasi aset kripto serta instrumen investasi lainnya, Eizper Chain (gim RPG bertemakan Steampunk di jaringan Solana, Mythic Protocol (gim RPG play and earn yang dikembangkan Agate Studio), SERMorpheus (aplikasi marketplace NFT ramah pemula yang dapat menghubungkan mata uang sehari-hari dengan dunia Web3).

Kemudian, Play It Forward (sebuah serikat atau klan gamefi (guild) yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan Metaverse dengan memanfaatkan ekosistem play and earn), Duckie Land (gim) play and earn yang mengadu pemain dengan memanfaatkan teknologi NFT serta menghadirkan aset kripto sebagai imbalan, Creo Engine (sarana pengembangan gim yang dapat ditujukan pada user base CreoEngine), PlayFix (konsol yang dapat membantu pengembang, investor gim maupun gamers dalam merancang dan meluncurkan game di dunia metaverse melalui integrasi teknologi blockchain), VIN Protocol (teknologi survei di dunia web3 berbasis blockchain), Getkupon.io (marketplace NFT yang menghadirkan keuntungan-keuntungan yang dapat dinikmati secara offline), dan Avarta (proyek Decentralized Finance yang mengatasi tantangan seputar identifikasi dan autentikasi di web3 maupun web2). (RO/OL-7)