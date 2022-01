Doctor Migrant Hadirkan Layanan Kesehatan Pekerja Migran Indonesia

SEBUAH platform digital yang diprakarsai oleh Veroliyondo Jamal, DoctorMigrant, akan meluncurkan sebuah layanan kesehatan virtual berbasis aplikasi digital dalam genggaman.

DoctorMigrant menghubungkan jutaan migran Indonesia di pelosok dunia dengan para dokter di Tanah Air agar dapat berkonsultasi dengan bahasa ibu mereka sendiri.

Sesuai dengan semangat yang diusung pada Migrant Day yaitu Together we heal, learn and shine, DoctorMigrant ingin menyampaikan kepada dunia betapa pentingnya akses kesehatan bagi para migran selama pandemi.

Dampak akibat pembatasan pergerakan telah menimbulkan permasalahan lain yang tak kalah pentingnya.

Dalam sebuah keterangan, Senin (24/1), Veroliyondo Jamal mengatakan saat ini di belahan bumi manapun kesehatan menjadi faktor utama yang menjadi penentu bagi migrasi dan pergerakan manusia selama pandemi.

Kesehatan telah menjadi syarat mutlak sehingga dibutuhkan layanan yang dapat menjangkau pekerja migran dengan efektif dan efisien.

“Hal tersebut menjadi perhatian kami untuk membuat layanan kesehatan guna menjangkau para pekerja migran yang terkendala oleh faktor pembatasan, komunikasi maupun faktor lain yang dapat dijawab dengan pelayanan kesehatan secara digital,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini setiap pekerja migran memiliki akses langsung melalui gawai pintarnya ke setiap dokter maupun penyelenggara fasilitas kesehatan di setiap negara yang dituju.

Interaksi dengan dokter di negara asal akan menghapus sekat sekat komunikasi yang selama ini menjadi halangan guna mendapatkan akses yang setara. Hadirnya layanan virtual telemedicine dapat diakses oleh para migran secara real time dan interaktif kapanpun dan dimanapun.

Para pekerja migran dapat menikmati layanan disertai dengan kepastian kemudahan dan juga transparansi dalam interaksinya. Kepastian akan hasil dan tindakan, kemudahan dalam layanan dimanapun dan juga transparansi layanan pun akan lebih terukur.

Dengan misi turut mendukung program pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan terhadap para Migran di luar negeri, Jamal mengatkan DoctorMigrant berupaya mengoptimalisasi pelayanan penggunanya didalam ekosistem tersebut secara lebih praktis.

Para pekerja migran Indonesia pun hanya perlu mengunduh dan melakukan pendaftaran dengan didukung data yang diperlukan.

Keberadaan DoctorMigrant melibatkan para pelaku sektor kesehatan dan juga memastikan perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan pekerja migran Indonesia baik perorangan maupun perusahaan untuk turut serta mendukung program ini.

“Harapan keadaan dunia semakin membaik ke depannya telah menjadi pesan kolektif seluruh manusia di muka bumi," jelasnya.

"Dengan senangat yang sama kami dari tim DoctorMigrant berharap dapat berjalan beriringan turut berperan menjaga asa manusia khususnya para pekerja migran agar senantiasa sehat dan berjaya dalam setiap perjuangannya,” tuturnya. (Hym/OL-09)