Transaksi Kripto Makin Progresif, Litedex.io Siapkan Multi Wallet Permudah Berinvestasi

EKS Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan menyatakan aset cryptocurrency akan mengalahkan kartu kredit, menjadi sinyal positif khususnya bagi investor kripto domestik.

Lebih lanjut Gita menyebut bahwa transaksi kripto berbasis teknologi blockchain yang sangat progresif, akan melebihi kartu kredit, hanya masalah waktu saja.

Peluang itu pula yang akan dimaksimalkan oleh Litedex.io. Platform Crypto Decentralized yang berkomitmen memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengeksplorasi dan meningkatkan adrenaline dalam berinvestasi di aset kripto.

Head of IT Litedex.ioSinggih Budi Purnadi mengatakan, selain metamask, Litedex.io juga akan terkoneksi dengan trustwallet dan safepal yang sangat "user friendly".

“Bisa dibilang bahwa dompet-dompet ini menjadi pilihan para user global agar mudah menggunakan paltform decentralized exchange," jelasnya dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (13/10)

Litedex.io akan menyediakan fasilitas beberapa wallet popular bagi user, agar lebih mudah menggunakannya, yaitu metamask, trustWallet, safepal, mathwallet, tokenpocket, huobiwallet.

Konektivitas beberapa wallet yang tersedia pada Litedex.io merupakan strategi untuk memperluas market. Seperti, Metamask yang merupakan wallet berbasis ethereum sehingga mensupport seluruh ekosistem blockchain dari seluruh Ethereum Fundation, seperti Binance Smart Chain, Polygon, Huobi Echo Chain.

"Dengan tersedianya fasilitas tujuh dompet popular dunia, maka user litedex tidak perlu memiliki banyak wallet untuk bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di Litedex.io," pungkas Singgih. (RO/OL-7)