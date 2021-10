POCO Sajikan Pengalaman Streaming Lebih Nyaman dan Maksimal

PEMERINTAH mulai melonggarkan sejumlah kegiatan masyarakat. Namun, sebagian warga masih memilih membatasi aktivitas di luar rumah.

Untuk mengisi waktu luang, tidak sedikit yang memanfaatkan internet guna mengakses konten hiburan yang menarik.

Menurut riset Hootsuite dan We Are Social pada 2021, pengguna internet di Indonesia berusia 16 hingga 64 tahun rata-rata menghabiskan waktu 2 jam 50 menit dalam sehari untuk menonton tayangan di televisi maupun streaming di aplikasi video on demand.

Hiburan lewat internet dinilai menarik, karena saat ini banyak aplikasi video on-demand yang menawarkan berbagai pilihan film dan serial terbaik mulai dari film dan drama lokal, western, asian dan yang lainnya dengan berbagai genre menarik.

Kali ini, tim POCO Indonesia memberikan lima rekomendasi film dan serial menarik yang bisa dinikmati pekan ini, yakni Cruella (2021), Squid Game, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train, Midnight Mass, dan Parasite (2019).

Untuk dapat menyaksikan film dan serial rekomendasi tersebut dengan nyaman dan maksimal, masyarakat dapat menggunakan smartphone seri X dari POCO. Telepon pintar ini baru saja memboyong beberapa penghargaan dari GSM Arena, antara lain Best Smartphone of 2021 kategori #1 Mid-range All-rounders untuk POCO X3 Pro (Harga pada kisaran Rp3 juta), dan peringkat 1 kategori Mid-range all-rounders untuk POCO

X3 NFC (harga pada kisaran Rp2 juta).

Fitur layar flagship yang dimiliki oleh pilihan smartphone seri X dari POCO mampu menghadirkan pengalaman menonton film serta serial favorit secara maksimal.

Berbekal layar 6,6 hingga 6,7 inci dengan IPS LCD resolusi FHD+ DotDisplay yang telah mendukung refresh rate kelas unggulan 120Hz serta 240Hz touch sampling rate, smartphone seri X POCO mampu memberikan performa tampilan yang ekstrim dalam menghadirkan pengalaman yang berkesan selama menonton film favorit.

Jajaran smartphone seri X POCO ini hadir sebagai komitmen POCO dalam

memberikan lini produk berperforma ekstrim dengan harga ekstrim kepada setiap POCO Fans di Indonesia. POCO melengkapi jajaran seri X untuk memberikan kebebasan dalam memilih smartphone dengan performa dan budget yang dimiliki. (N-2)