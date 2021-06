Mulai 1 Juni, Akun Google tak Aktif 2 Tahun akan Dihapus Otomatis

GOOGLE telah memperbaharui kebijakan layanaannya, terutama pada layanan penyimpanan pada 1 Juni lalu. Kebijakan terbartu itu memungkinkan Google untuk menghapus akun dan menghapus konten tanpa memerlukan persetujuan dari pemilik akun.

Kebijakan penyimpanan itu akan mempengaruhi semua orang yang memiliki akun google dan mendaftarkannya ke Gmail, Drive, dan termasuk beberapa layanan Google lainnya seperti Gdocs, Spreadsheet, dan foto.

Tetapi konten milik para pengguna hanya akan dihapus jikalau akun dan file mereka telah tidak aktif selama dua tahun, atau jika mereka telah melampaui batas penyimpanan untuk jangka waktu tersebut.

Pengguna pertama kali diperingatkan akan perubahan tersebut, yang tidak akan berlaku hingga tanggal 1 Juni 2021, pada akhir tahun lalu.

Tentunya sebeluym penghapusan, para pengguna akan diberikan peringatan terlebih dahulu dalam bentuk email, yang akan tertulis sebagai berikut:

“All of your content may be removed” atau “Semua konten yang anda miliki akan dihapus”

Dalam kebijakan penyimpanan terbaru tersebut.

“Jika anda tidak aktif selama dua tahun di Gmail, Drive, atau Foto, kami dapat menghapus konten di produk yang anda tidak aktif. Jika anda melebihi batas penyimpanan selama dua tahun, kami dapat menghapus konten anda di Gmail, Drive, dan Foto.”

Google juga dikabarkan akan menghubungi para pengguna yang belum menggunakan aplikasi online tersebut beberapa kali sebelum akhirnya akan menghapus konten tersebut.

Raksasa teknologi itu juga membawa perubahan lain pada 1 Juni terkait Google Photos.

Pengguna sekarang akan memiliki alokasi sebesar 15 GB untuk semua gambar, termasuk yang berkualitas tinggi, yang berarti mengharuskan mereka untuk membayar jika ingin menambahkan penyimpanan melalui layanan Google One. Layanan Google One sebelumnya mengizinkan para penggunanya untuk mengunggah sebanyak apapun foto yang mereka inginkan secara gratis. (OL-7)