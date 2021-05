Laga All Star Gim Mobile Legends Bang Bang Siap Digelar

EVENT tahunan gimana Mobile Legends Bang Bang (MLBB), 515 eParty akan kembali digelar. Salah satu dari rangkaian acara kemeriahan 515 eParty adalah All Star Tournament, yaitu semua bintang MLBB, mulai dari ProPlayer, Influencer dan juga Cosplayer favoritnya bertanding dalam satu game.

Voting untuk menentukan Kapten Tim masing-masing pun telah dimulai pada 12 April 2020 dan berakhir di 25 April 2021. Hasil akhir perolehan voting telah menentukan bahwa RRQ Lemon dan Emperor terpilih menjadi Kapten Tim dalam pertandingan All Star nanti masing-masing dengan 8.106.580 vote dan 5.044.587 vote.

Ada total 12 pemain yang berasal dari Proplayer dan Influencer yang telah terpilih. Dalam Captain Draft Pick yang diadakan pada 3 Mei, kedua Kapten telah memilih yang akan bergabung dalam tim mereka masing-masing, yaitu Tim LEMON yang terdiri dari EVOS REKT, ONIC SANZ, GEEK FRZZ, DWIWOII dan BKENT dan Tim EMPEROR terdiri dari OURA, AE UDIL, BTR BRANZ, AURA GOD1VA, dan GFLX BRAVO

“Antusiasme untuk mengikuti voting tahun ini sangat luar biasa. Lebih dari 37 juta fans setia MLBB mengikuti voting untuk memilih siapa yang akan menjadi Kapten Tim tahun ini dan ini menjadi bukti bahwa All Star Tournament ini masih merupakan acara yang populer dan yang ditunggu-tunggu semua pengguna MLBB”, ujar Aswin Atonie, Brand Director Moonton Indonesia dalam keterangannya.

Tahun ini, acara All Star Tournament mendapat dukungan oleh Infinix yang baru saja merilis ponsel Infinix HOT 10S, hasil kerja sama dengaan MLBB. Ponsel itu juga digadang-gadang dapat menjadi pilihan bagi para gamers untuk bermain MLBB, yaitu peningkatan grafis dan Dar-Link Optimization.

Baca juga : Gim Undawn akan Dirilis Tahun Ini

Selain itu Fruit Tea Sosro juga ikut serta menjadi bagian dalam All Star Tournamen tahun ini. Sesuai dengan tagline "Ngeblend Sensasinya, Fruit Tea Sosro berkolaborasi dengan MLBB lewat produk dengan rasa X-Treme, Guava dan Strawberry, yang di desain khusus dengan tema 6 karakter hero MLBB yaitu Gusion, Harith, Guinevere, Lesley, Miya dan Claude.

Rangkaian acara All Star Tournament ini masih berlanjut dan nantinya kedua tim akan bertanding dalam All Star Fun Match pada 22 Mei, pukul 12.30 WIB yang bisa disaksikan di akun YouTube MLBB, Facebook MLBB , Nimo TV dan TikTok

Sebelumnya, telah diumumkan bahwa di 515 eParty tahun ini, untuk pertama kalinya MLBB membentuk group musik virtual di Land of Dawn bernama S.T.U.N. yang beranggotakan 3 Hero Ikonik MLBB. Chou Selena, dan Brody.

"S.T.U.N sendiri memiliki makna Kekuatan (Strength), Taktik (Tactic), Persatuan (Unite), dan Novel (Novel). Penggabungan dari makna ini juga memiliki arti yang sama dengan tema 515 tahun ini yaitu Bersama Raih Lebih atau Together We Achieve More," pungkas Aswin. (RO/OL-7)