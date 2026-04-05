Semen Padang Tumbang 0-2 dari Persib, Ramon Tanque Jadi Pembeda di Stadion Haji Agus Salim

SEMEN Padang FC harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 0-2 dalam lanjutan BRI Super League di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/4) malam. Dalam laga yang diguyur rintik hujan itu, sosok Ramon Tanque menjadi pembeda lewat dua gol yang membawa tim tamu pulang dengan kemenangan.

Sejak awal pertandingan, Kabau Sirah tampil percaya diri. Baru delapan menit laga berjalan, Semen Padang sudah dua kali melancarkan serangan berbahaya ke pertahanan Persib.

Namun perlahan tim tamu mulai menemukan ritme permainan. Beckham Putra beberapa kali mengancam, sementara Maicon juga mencoba peruntungannya lewat tendangan bebas pada menit ke-22, meski belum membuahkan hasil.

Persib kemudian mengandalkan skema bola mati untuk menekan. Tendangan sudut Tom Haye sempat menciptakan peluang, disusul percobaan Maicon pada menit ke-26 yang masih tipis di sisi kiri gawang Teja Paku Alam.

Tekanan Persib akhirnya berbuah hasil pada menit ke-31. Umpan Berguinho berhasil diselesaikan dengan baik oleh Ramon Tanque, membawa Persib unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, Semen Padang kembali mencoba mengambil inisiatif serangan. Namun Persib tampil lebih disiplin dan taktis. Kombinasi Beckham Putra dan Eliano Reijnders beberapa kali merepotkan lini belakang tuan rumah.

Gol kedua Persib akhirnya lahir pada menit ke-69, ketika Ramon Tanque kembali mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan memanfaatkan tendangan sudut Tom Haye.

Tertinggal dua gol, Semen Padang berusaha bangkit. Kianz Froesse yang masuk sebagai pemain pengganti sempat memberikan ancaman, namun peluang demi peluang masih belum mampu dikonversi menjadi gol. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 0-2 tetap bertahan untuk kemenangan Persib Bandung.

Hasil ini membuat Persib semakin kokoh di puncak klasemen BRI Super League, sementara Semen Padang FC masih tertahan di peringkat ke-17 dan harus segera bangkit pada laga berikutnya. (YH/E-4)