Hasil Portugal vs Mexico tanpa Gol, Mexico Dominan tapi Gagal Manfaatkan Peluang

Hasil Portugal vs Mexico.(Dok. Bolavip)

PERTANDINGAN Portugal vs Mexico dalam laga uji coba internasional 2026 berakhir tanpa pemenang setelah kedua tim bermain imbang 0-0 di Estadio Azteca, Sabtu malam waktu setempat (28/3).

Meski tanpa gol, duel ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan tempo cepat, mencerminkan keseriusan kedua tim dalam mempersiapkan diri menuju Piala Dunia 2026.

Mexico tampil lebih agresif di babak pertama dengan sejumlah peluang berbahaya. Tekanan lini tengah yang dipimpin Obed Vargas, Erik Lira, dan Alvaro Fidalgo membuat Portugal kesulitan mengembangkan permainan. Bahkan, beberapa peluang emas sempat tercipta, namun gagal dikonversi menjadi gol.

Portugal baru menemukan ritme permainan di babak kedua. Masuknya sejumlah pemain seperti Vitinha, Joao Neves, dan Pedro Neto membuat alur serangan lebih hidup. Tim asuhan Roberto Martinez mulai mendominasi penguasaan bola dan menekan pertahanan Mexico.

Laga sempat memanas di pertengahan babak kedua dengan beberapa tekel keras yang berujung kartu kuning untuk Jesus Gallardo dan Pedro Neto. Atmosfer pertandingan pun terasa seperti laga kompetitif, bukan sekadar uji coba.

Salah satu momen terbaik Mexico hadir di menit ke-81 ketika Armando Gonzales gagal memanfaatkan peluang emas di depan gawang meski tanpa kawalan ketat. Sundulannya tidak tepat sasaran dan menjadi peluang terakhir yang benar-benar mengancam.

Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap 0-0. Meski tanpa gol, pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim, sekaligus simulasi nyata bagi Estadio Azteca yang akan menjadi salah satu venue utama Piala Dunia 2026.

Hasil Portugal vs Mexico ini menegaskan kesiapan kedua tim dari sisi taktik dan pertahanan, meski efektivitas penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah menjelang turnamen besar tersebut. (Bolavip/Z-10)