Jadwal Piala Dunia 2026: Format Baru 48 Tim dan Daftar Kota Tuan Rumah

PIALA Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah FIFA. Dengan partisipasi 48 tim nasional, turnamen ini tidak hanya menambah jumlah peserta tetapi juga jumlah pertandingan menjadi 104 laga. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko telah bersiap menyambut jutaan penggemar dalam turnamen yang berlangsung selama 39 hari, mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

Jadwal Piala Dunia 2026

FIFA telah merilis jadwal resmi yang membagi turnamen ke dalam beberapa fase krusial:

Fase Turnamen Rentang Tanggal Babak Penyisihan Grup 11 Juni – 27 Juni 2026 Babak 32 Besar 28 Juni – 3 Juli 2026 Babak 16 Besar 4 Juli – 7 Juli 2026 Perempat Final 9 Juli – 11 Juli 2026 Semifinal 14 Juli – 15 Juli 2026 Perebutan Tempat Ketiga 18 Juli 2026 Final 19 Juli 2026

Hasil Drawing Grup dan Tim Unggulan

Hasil undian yang dilakukan di Washington D.C. pada akhir 2025 menempatkan beberapa tim besar dalam persaingan ketat sejak fase grup. Brasil dan Maroko akan bersaing di Grup C, sementara juara bertahan Argentina berada di Grup J bersama Aljazair dan Austria.

Sorotan Grup Utama: Grup A: Meksiko (Tuan Rumah), Afrika Selatan, Korea Selatan, Pemenang Play-off UEFA D.

Grup C: Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.

Grup D: Amerika Serikat (Tuan Rumah), Paraguay, Australia, Pemenang Play-off UEFA C.

Grup J: Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.

Lokasi Pertandingan Penting

Pertandingan pembukaan akan digelar di stadion bersejarah Estadio Azteca, Mexico City, pada 11 Juni 2026. Sementara itu, laga final yang akan menentukan juara dunia baru akan dilangsungkan di MetLife Stadium, New York/New Jersey pada 19 Juli 2026. (H-4)