Fiorentina Hajar Cremonese 4-1 di Serie A, Emil Audero Empat Kali Pungut Bola dari Gawang

Para pemain Fiorentina merayakan keberhasilan mencetak gol ke gawang Cremonese pada pertandingan Liga Italia di Stadion Giovanni Zini, Cremona, Senin (16/3/2026) waktu setempat.(x.com/ACFFiorentinaEN)

FIORENTINA meraih kemenangan penting usai menaklukkan Cremonese dengan skor 4-1 dalam lanjutan Serie A, Selasa (17/3) dini hari. Dalam laga tersebut, penjaga gawang Cremonese Emil Audero yang juga kiper timnas Indonesia harus empat kali memungut bola dari gawangnya.

Hasil itu membuat Fiorentina meraih kemenangan penting demi menghindari degradasi. Laga tersebut juga menjadi kemenangan tandang terbesar Fiorentina di liga sejak Oktober 2024 sekaligus membawa mereka menjauh dari tiga posisi terbawah klasemen.

Sejak awal laga, Cremonese yang membutuhkan kemenangan untuk keluar dari zona merah langsung tampil agresif. Peluang pertama hadir melalui Federico Bonazzoli yang lolos dari perangkap offside dan melepaskan tembakan ke arah gawang. Namun, upayanya berhasil ditepis kiper di tiang dekat.

Fiorentina juga memberikan respons cepat. Fabiano Parisi sempat mengancam melalui sebuah peluang yang berhasil diselamatkan penjaga gawang.

Pada kesempatan berikutnya, Parisi akhirnya sukses membuka keunggulan tim tamu. Ia menusuk ke kotak penalti dengan aksi individu sebelum melepaskan tembakan yang melewati sela kaki kiper Emil Audero.

Keunggulan Fiorentina bertambah tidak lama kemudian. Robin Gosens mengirim umpan terobosan matang kepada Roberto Piccoli yang melakukan pergerakan tanpa pengawalan. Piccoli menyelesaikan peluang tersebut dengan tenang untuk menggandakan keunggulan tim tamu.

Tertinggal dua gol membuat tugas Cremonese semakin berat. Statistik juga tidak berpihak kepada tuan rumah karena mereka telah menelan kekalahan dalam 10 dari 11 pertandingan Serie A musim ini ketika tertinggal saat jeda.

Meski berusaha bangkit, peluang terbaik sebelum turun minum hanya datang dari Tommaso Barbieri yang melepaskan tembakan jarak jauh, tetapi melambung di atas mistar.

Harapan Cremonese untuk bangkit semakin memudar beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Fiorentina memperbesar keunggulan menjadi 3-0 melalui gol Dodo. Pemain berusia 27 tahun itu melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengecoh kiper dan seorang bek lawan, lalu menceploskan bola ke gawang kosong.

Cremonese sempat memperkecil ketertinggalan. David Okereke mencetak gol setelah menerima umpan di ruang terbuka dekat titik penalti dan menyarangkan bola ke gawang Fiorentina.

Namun, gol tersebut hanya menjadi hiburan bagi tuan rumah. Fiorentina kembali menekan. Gol keempat akhirnya datang melalui Albert Gudmundsson yang menyelesaikan peluang dari dalam kotak penalti dengan tembakan ke sudut bawah gawang.

Hasil tersebut memperpanjang puasa kemenangan Cremonese menjadi 15 pertandingan dan membuat mereka masih tertinggal tiga poin dari zona aman.

Sebaliknya, performa Fiorentina menunjukkan tren positif. Sejak Februari, mereka hanya menelan satu kekalahan dalam enam pertandingan liga. (Dhk/I-1)