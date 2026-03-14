Hasil Marseille vs Auxerre: Menang, Les Phoceens Beri Tekanan di Papan Atas

Para pemain Marseille melakukan selebrasi.(om.fr)

Marseille berhasil meraih kemenangan tipis atas Auxerre dalam laga lanjutan Ligue 1. Laga Marseille vs Auxerre yang berlangsung di Stade Vélodrome, Sabtu (14/3) dini hari itu berakhir dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan Les Phocéens dicetak oleh penyerang andalan mereka, Amine Gouiri, pada menit ke-79.

Hasil ini memperkokoh posisi Marseille di zona kompetisi Eropa, sekaligus memberikan tekanan bagi tim-tim di atasnya. Meski mendominasi jalannya laga, Marseille harus bekerja ekstra keras untuk menembus pertahanan berlapis yang diperagakan oleh tim tamu.

Momen Kunci Setelah terus menekan sepanjang laga, kebuntuan Marseille akhirnya pecah di menit ke-79. Amine Gouiri menunjukkan insting tajamnya di dalam kotak penalti untuk mengonversi peluang menjadi gol yang memastikan tiga poin bagi tuan rumah.

Dominasi Statistik Marseille

Secara statistik, Marseille memang layak memenangkan pertandingan ini. Mereka mencatatkan 58% penguasaan bola dan melepaskan 9 tembakan. Akurasi operan Marseille yang mencapai 88% membuat mereka mampu mengontrol ritme permainan dengan baik di lini tengah.

Auxerre sebenarnya bukan tanpa perlawanan. Mereka sempat mengancam melalui serangan balik dan mencatatkan 2 tembakan tepat sasaran, namun penampilan gemilang lini belakang Marseille berhasil menjaga gawang mereka tetap perawan hingga laga usai.

Detail Statistik Pertandingan

Indikator Marseille Auxerre Penguasaan Bola 58% 42% Total Operan 481 328 Tendangan Sudut 9 2 Kartu Kuning 4 2

Laga ini juga diwarnai dengan tensi tinggi, di mana wasit harus mengeluarkan total 6 kartu kuning. Marseille menerima 4 kartu kuning karena upaya mereka menghentikan serangan balik cepat Auxerre, sementara tim tamu menerima 2 kartu kuning akibat pelanggaran keras di area pertahanan.

Dengan kemenangan ini, Marseille kini menatap laga berikutnya dengan kepercayaan diri tinggi, sementara Auxerre harus segera berbenah untuk menjauh dari papan bawah klasemen. (E-3)